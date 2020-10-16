За спиной Лукашенко пошла игра, Россия готовит преемника – Трухан

16.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лишь декларативно поддерживается Россией. На деле идет большая работа за его спиной, но сменщика Лукашенко вырастить быстро не получится.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая бы ни была хреновая официальная власть, пока ей нет другой замены, официальная власть будет хотя бы внешне поддерживаться. Мы уже говорили – сейчас уже пошла игра за спиной Лукашенко. Сейчас пока он себя все дальше и дальше загоняет в это болото из дерьма, пока он дальше загоняет, за его спиной пошла делаться работа. И эта работа гораздо важнее, чем декоративная поддержка Лукашенко.

Ну хорошо, придет Россия, снесет Лукашенко – что дальше? Эта вся гопня, которая бегает против Лукашенко и такое прочее, начнет бегать, что Россия – оккупант, все это дело забьется…

Я не понимаю, почему разумные белорусские граждане считают, что его поддерживает Россия – Россия его не поддерживает, с ним не будет никогда никаких серьезных контактов. С ним идет просто определенный политес, когда все говорят фразы, которые надо просто проговорить и услышать. Просто вопрос в другом, что сменщика Лукашенко растить – это дело довольно небыстрое», – заявил Трухан.