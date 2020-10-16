За спиной Лукашенко пошла игра, Россия готовит преемника – Трухан
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лишь декларативно поддерживается Россией. На деле идет большая работа за его спиной, но сменщика Лукашенко вырастить быстро не получится.
Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Какая бы ни была хреновая официальная власть, пока ей нет другой замены, официальная власть будет хотя бы внешне поддерживаться. Мы уже говорили – сейчас уже пошла игра за спиной Лукашенко. Сейчас пока он себя все дальше и дальше загоняет в это болото из дерьма, пока он дальше загоняет, за его спиной пошла делаться работа. И эта работа гораздо важнее, чем декоративная поддержка Лукашенко.
Ну хорошо, придет Россия, снесет Лукашенко – что дальше? Эта вся гопня, которая бегает против Лукашенко и такое прочее, начнет бегать, что Россия – оккупант, все это дело забьется…
Я не понимаю, почему разумные белорусские граждане считают, что его поддерживает Россия – Россия его не поддерживает, с ним не будет никогда никаких серьезных контактов. С ним идет просто определенный политес, когда все говорят фразы, которые надо просто проговорить и услышать. Просто вопрос в другом, что сменщика Лукашенко растить – это дело довольно небыстрое», – заявил Трухан.
Спасибо!
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