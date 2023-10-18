Зачем нам Крым, нужно брать Курчатов и Ростов – бывший советник Кучмы

Анатолий Лапин .  
18.10.2023 16:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Попытка захватить Крым для Украины является бесполезной тратой сил и ресурсов.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка захватить Крым для Украины является бесполезной тратой сил и ресурсов. Об этом в...

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По мнению Соскина, ВСУ могли бы попытаться захватить «старые» приграничные регионы России, чтобы помешать президенту РФ Владимиру Путину переизбраться весной этого года.

«Крым – нам нет смысла туда, это мы обслуживаем Эрдогана, исламистов-мусульман обслуживаем. Чего нам туда, в Крым, лезть, в чем геополитический смысл Крыма? Ни в чем. А, вот, геополитический смысл, скажем, Брянщины – я понимаю, Курска я понимаю, Ростова понимаю. Это я понимаю, в чем геополитический смысл.

Если взять под контроль Курчатов или Белгород, зайти в Белгород и, как говорится, там поселиться – это я понимаю. Тогда какой же новый срок этого Путина, когда уже эти территории вернулись в Украину и там провели референдум, они вошли в состав Руси-Украины. Тут мне все понятно, а в Крым – что там в том Крыму делать, это только силы расходовать», – трепался Соскин.

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