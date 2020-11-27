Захарова обвинила Санду в провокации вооружённого конфликта в Приднестровье

27.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывести российские войска из Приднестровья является провокацией и попыткой подорвать усилия по мирному урегулированию.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обратили внимание на интервью избранного президента Молдавии госпожи Санду одному из молдавских телеканалов. Она заявила о намерении добиваться вывода группы российских оперативных войск из Приднестровья. Мы рассматриваем данное заявление как подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», – сказала она.

Мария Захарова также отметила, что благодаря присутствию российских войск в регионе уже много лет царит мир.

«Присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье, как хорошо известно, имеет ясно обозначенные цели. Прежде всего, она обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил. Мандат миротворческой операции чётко указывает на продолжительность нашего участия в ней с выходом на политические договорённости об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко.

Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы. Очень хотелось бы, чтобы политики и общественные деятели, которые с такой лёгкостью рассуждают на подобные темы, всегда это помнили»», – резюмировала представитель МИД.

«Штука в том, что задача гражданки Санду состоит как раз в том, чтобы в регионе начала проливаться кровь», – прокомментировал слова Захаровой российский журналист Андрей Медведев.

«Точнее, не её лично задача, а тех, кто её поставил, – отметил он у себя в Telegram-канале. – Вот их очень сильно не устраивает и сам факт существования Приднестровья, и русское военное присутствие на Днестре, и ещё много чего. А тот факт, что войны в регионе нет именно благодаря России, наших заклятых партнёров печалит как раз больше всего».

Поэтому, рассуждает журналист, Санду говорит ровно то, что должна.

«Она озвучивает планы, которые создаются сейчас там, чуть западнее Днестра и к которым надо быть готовым нам», – подчеркнул Андрей Медведев.