«Замещение» российских товаров на Украине оказывается фейком

16.09.2020, Киев, Игорь Петров

Россия остается одним из основным торговых партнеров Украины, несмотря на попытки украинских чиновников изобразить «импортозамещение» российских товаров.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно официальной статистике и «переможным» реляциям наших чиновников, импортозамещение российских товаров на нашем рынке идет очень быстро. На самом деле, все равно, по итогам восьми месяцев этого года Россия остается нашим вторым торговым партнером по величине взаимной торговли.

Только по импорту это третий партнер после Германии и Китая. Но, разумеется, в официальной статистике природный газ мы покупаем у Словакии, Швейцарии, у кого угодно – только не в России!

Разумеется, мы все понимаем что этот газ российский. И если только добавить 800 миллионов, на которые был куплен газ в первые восемь месяцев этого года, то вместо трёх миллиардов импорта из России мы получим 3,8 миллиарда. Это уже с большим запасом второе место после Китая.

Газ – на самом деле, далеко не единственный российский товар, который закупается и проходит как не российский. На самом деле, к нам завозятся и другие товары из России. Часть из них – абсолютно легально и нормально, часть ввозится через третьи страны, ещё часть – вообще не ввозится, но они присутствуют тоже на рынке», – сказал экономист.