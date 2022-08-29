Запад расколот по вопросу антироссийских санкций – депутат Рады
Эффект от антироссийских санкций, даже тех, которые были введены уже после начала СВО на Украине, можно будет ощутить только к зиме.
Об этом в эфире канала «Голос Америки» заявил член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Еще когда только обсуждались первые пакеты санкций, большинство экспертов, в том числе и западных, с которыми я общался, они говорили о том, что это очень сложный, тонкий инструмент и в действительности оценить эффективность воздействия санкций, даже те, которые были приняты еще в начале войны, эффект от этих санкций можно будет «пощупать», пальцами померять, только к концу года.
Только в декабре-январе можно будет понять насколько эти санкции чувствительны и каким образом их можно расширять и углублять», – сказал депутат.
«Пока предварительная оценка – санкции половинчатые, было бы странно, если бы они были не такими, поскольку для Запада в вопросе противодействия русским, для них было очень важно не только ограничить возможности России, что было вполне естественно ввиду ее агрессивного поведения, но и сохранить свое единство.
Поскольку среди западных стран разные взгляды, разные подходы и для них было важно, чтобы санкции были консолидированные, то в общем-то некоторые страны шли друг другу на уступки для того, чтобы вообще механизм санкций заработал», – заявил Рахманин.
Спасибо!
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