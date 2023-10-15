Киев, куда стянуто большинство переданных Западом установок ПВО, обрек приграничные с Россией области Украины на роль выжженного войной буфера, на безопасность жителей провинции всем плевать.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил фермер-русофоб из Сумской области Вадим Светлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он пожаловался на тяготы ведения сельского хозяйства в условиях войны.

«У нас граница в пяти километрах от границы с агрессором. Очень непросто работать, опасность, идут постоянные обстрелы, земли загрязнены взрывоопасным предметами. Часть земель мы потеряли под заминированные территории.

Мы продолжаем работать, но у нас есть очень серьёзные вызовы, и нам нужна помощь. Нам надо, чтобы было больше защиты ПВО. Потому что над нами летают ракеты каждый день, они пролетают рядом с нами. Дроны видим каждый день, летают над нами.

И такое ощущение, что мы какая-то буферная зона, а дальше защита усилена. Мы хотим, чтобы она [натовская защита была и у нас]», – пожаловался Светлов.