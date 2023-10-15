Западное ПВО ушло на охрану Зеленского – в провинции недовольны

Вадим Москаленко.  
15.10.2023 22:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 432
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Киев, куда стянуто большинство переданных Западом установок ПВО, обрек приграничные с Россией области Украины на роль выжженного войной буфера, на безопасность жителей провинции всем плевать.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил фермер-русофоб из Сумской области Вадим Светлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев, куда стянуто большинство переданных Западом установок ПВО, обрек приграничные с Россией области Украины...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Он пожаловался на тяготы ведения сельского хозяйства в условиях войны.

«У нас граница в пяти километрах от границы с агрессором. Очень непросто работать, опасность, идут постоянные обстрелы, земли загрязнены взрывоопасным предметами. Часть земель мы потеряли под заминированные территории.

Мы продолжаем работать, но у нас есть очень серьёзные вызовы, и нам нужна помощь. Нам надо, чтобы было больше защиты ПВО. Потому что над нами летают ракеты каждый день, они пролетают рядом с нами. Дроны видим каждый день, летают над нами.

И такое ощущение, что мы какая-то буферная зона, а дальше защита усилена. Мы хотим, чтобы она [натовская защита была и у нас]», – пожаловался Светлов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть