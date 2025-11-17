Западные лидеры видят в Украине только ручную бешеную собаку – американист
Для лидеров европейских стран Украина выступает в качестве бешеной собаки, которая долго не проживёт, но перед смертью успеет покусать Россию.
Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Подмочена репутация Зеленского… Отразится ли это на деньгах, контрактах, поддержке от европейцев, у которых свои ценности?», – спросил ведущий.
«Необходимо понимать, что для ЕС поддержка Украины и поддержка Зеленского, поддержка ВСУ в данный момент – это не про Украину и не для Украины. Это для их собственного успокоения, для достижения их собственных политических целей.
Судьба Украины и украинцев Европейский Союз не очень интересует, это не российская пропаганда. Украинцы интересуют ЕС как инструмент для того, чтобы сдерживать Россию. Украина готова с этой угрозой бороться, и потому Украину можно поддерживать», – сказал Наумов.
«Это когда ты кормишь собаку, которая бросается на человека, который тебе не нравится. И если у этой собаки какие-то проблемы, деньги ворует, или блохи – ничего. Собаку любят за то, что она кусает человека, который вам не нравится.
Пока она продолжает его кусать, и всё хорошо. А то, что внутри у этой собаки происходит, что она, может быть, не проживёт и года, это уже не важно. Собака хочет кусать – и тогда мы эту собаку будем поддерживать», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: