Затулин призывает объявить в России миграционную амнистию для украинских нелегалов

Новости Украины

Россия должна объявить миграционную амнистию в отношении граждан Украины, которые пребывают на ее территории свыше разрешенного срока в 90 дней.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Затулина, более 1,2 миллионов граждан Украины живут и работают в России нелегально.

«Половина тех 2,5 миллионов, которые бежали с Украины… на самом деле они сегодня продолжают жить в РФ, но не обрели никакого статуса – ни разрешения на временное проживание, ни вида на жительство. Они все в страхе здесь живут, в полуподполье, потому что в любой момент на законном основании их можно депортировать. Потому что они нарушают это правило. Они свыше 90 дней, им некуда ехать, они остаются в России, просто не вылезают на божий свет, работают без оформления контракта и так далее. И это выгодно работодателям, это выгодно в том числе и той системе, которая их доит. И всегда можно сказать: «Ну-ка подойди сюда. Ты тут у нас нарушаешь, ты смотри». Вот и вся история», – сказал депутат.

«А я предлагаю это в другом законе, который тоже у нас отлеживается без рассмотрения… я предлагаю объявить миграционную амнистию для граждан Украины конкретно. Мы объявляли миграционную амнистию киргизам, узбекам дважды, молдаванам объявляли. Почему? Потому что об этом президент разговаривает с президентом. Президент Додон разговаривал, добился этого для граждан Молдавии, разговаривая с президентом Путиным. То же самое президенты Киргизии, президенты Узбекистана и так далее», – добавил политик.

«Но президент Украины не будет разговаривать с президентом России об облегчении участи бежавших от него граждан Украины. Это же очевидно всем. Я так и написал президенту в 17-м году. Ну а на более низком уровне не проявляется никакого в этом отношении движения, потому что мы обычным путём их будем», – заявил Затулин.