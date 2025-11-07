Зе-банда влюблена в войну и вывозит наворованную наличку морскими контейнерами

Максим Столяров.  
07.11.2025 19:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 396
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Украина


Зеленский и его подельники грабят страну сильнее, чем все их предшественники.

Об этом в эфире видеоблога российского медиатехнолога Семена Уралова заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский и его подельники грабят страну сильнее, чем все их предшественники. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Столько денег, сколько вливают сейчас на Украину, с бесконечными возможностями, чтобы они уходили как вода в сухую землю… Да вообще, прецедента такого после 91-го года в Европе не было, чтобы в какую-то страну заливались такие бабки, из которых даже половина не расходуется по прямому назначению.

Это помимо донатов… и фондов, которые что-то там по всему миру пылесосят. Конечно же, они имеют огромные профициты», – сказал Павлив.

«Приведу пример. В ноябре 23 года Зеленский заявил, что они будут строить огромную оборонительную линию на всю страну, тысячекилометровую. Запускается программа, выделяются огромные миллиарды бюджетных денег.

И начиная с января-февраля, особенно с февраля, через одесский порт дип-контейнерами поехала наличка. Контейнерами, ребят! Миллион баксов – это 10 килограммов, а там контейнерами!

И всё в Оман, Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, всё туда. Это помимо того самого Кабо-Верде, где якобы Зеленский просто так приземлялся, когда летел из Аргентины.

Огромные деньги, контейнерами, какие там КамАЗы Януковича? Перекреститесь», – добавил он.

Политический аналитик и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев подчеркнул, что по этой причине украинское руководство будет затягивать войну как можно дольше.

«Им вообще не надо «побеждать русню»: пусть наступает, берёт там всякие города, бомбит электростанции. Самое главное – это держать периметр, но каким бы он ни был, даже если скукожится, как Шагреневая кожа, им по кайфу. И еще кричать, что им тяжело», – резюмировал Чадаев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить