Зе-карантин уже лишил работы 4 миллиона граждан Украины

24.03.2020, Киев, Игорь Петров

Потеря доходов предпринимателей из-за введенного украинскими властями карантина лишила работы несколько миллионов сотрудников их компаний.

Об этом в эфире канала InterVizor заявил Виктор Скаршевский, экономический эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исходя из тех сигналов, которые мы получаем, из того, что до сих пор отсутствует экономическая стратегия, экономическое чудо – это, что экономика Украины еще продолжает функционировать. Они говорили о создании миллиона рабочих мест за пять лет.

С этими ограничительными мерами правительство за две недели уничтожило, как минимум, временно одни миллион рабочих мест, в сфере услуг. По данным ТПП 500 тыс ФОПов, предпринимателей сейчас потеряли доходы. А они давали работу 3,5-4 миллионам украинских граждан.

Вместо того, чтобы развивать, все делается наоборот. Если это продлится еще три месяца, а не закончится 3 апреля, то экономика Украины получит очень большой удар. Это будет дополнительный удар – промышленная рецессия в Украине уже длится порядка 8 месяцев.

Это не имеет отношения к коронавирусу, это ухудшение мировой экономической конъюнктуры, а сейчас – и мировой экономический кризис, в который мы вступили», – резюмировал эксперт.