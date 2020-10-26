Зе-режим сдувается и становится переходным.

26.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Состоявшиеся накануне местные выборы на Украине показали, что население страны ищет альтернативу власти, но не может найти ее среди существующих политических сил.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Андрей Никифоров.

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«Я бы не стал из местных выборов делать какие-то глубокомысленные и долгоиграющие выводы, потому что это не одни какие-то выборы, а тысячи и тысячи выборов, которые проводятся в разных местах в очень разной обстановке с разными мотивами. Из этой мозаики что-то целостное слепить, на мой взгляд, совершенно неблагодарная задача.

Здесь нет никакого кредита доверия или недоверия, на мой взгляд, говоря о какой-то системе, и никакие тенденции в принципе не проявляются. Это не так корреспондируется с общенациональным выбором, чтобы о каких-то тенденциях говорить. Но в целом, на мой взгляд, этот Зе-режим носит характер переходного, то есть люди уже понимают, что хочется альтернативы, но не понимают еще какой и просто ее не видят.

Так вот, этот режим явно сдувается и его нерешительность проявилась, скажем, в этом совершенно непонятно опросе, который они проводили в качестве технологии, которая должна была привлечь их сторонников на избирательные участки», – отметил Никифоров.

Эксперт также считает, что опрос, проведенный властью, не играет никакой роли, а содержащийся там пункт о «Будапештском меморандуме», может быть легализован и через парламент.

«Для того, чтобы легализовать базы НАТО, нет никакой необходимости проводить опросы. Базы НАТО есть же в странах, которые натовскими не являются. Существуют двусторонние соглашения, верстается Конституция – это все, в принципе, в состоянии сделать нынешняя власть», – считает политолог.