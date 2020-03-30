Зеленский еще раз доказал, что он не Голобородько и готов пустить Украину с молотка – Муратов

30.03.2020

Выполняя поручения своих западных кукловодов, украинское руководство поставило страну в безвыходное положение.

Об этом ПолитНавигатору заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов,

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«В своем воскресном обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады поддержать скандальные законопроекты о рынке земли и банковской сфере, принятие которых является основным условием Международного валютного фонда для выделения Киеву финансовой поддержки.

По словам президента, без этой помощи Украине угрожает дефолт. Именно к такому состоянию своими неумелыми и даже преступными действиями привели экономику государства постмайданные власти, а особенно команда Зеленского и его «слуг» в течение последнего года. Выполняя поручения своих западных кукловодов, они поставили страну в безвыходное положение, за которым – пропасть, причем как в одном, так и в другом случае», – отметил общественник.

Он напомнил, что к власти Зеленский пришел благодаря образу честного и принципиального кинообразу президента Голобородько, который в одной из серий, выражая внутреннее желание едва ли не каждого украинца, в аналогичной ситуации указал представителям МВФ на дверь.

«Теперь же народу Украины в который раз приходится убедиться, что Зеленский – не Голобородько, и готов пустить с молотка страну за очередной транш, большая часть которого, по сложившейся традиции, будет разворована.

Прикрываясь эпидемией коронавируса, но при этом не признавая собственных ошибок в экономике, социальной сфере, политике, Зеленский и его «слуги» готовы распродать страну в то время, как помощь совсем близко – своими действиями в отношении Китая, Италии, других стран Россия уже доказала, что готова оказать действенную поддержку, не выдвигая особых условий. С другой стороны, сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала, чего стоят европейская и международная солидарность, чего стоит «дружба» тех, кто даже в этих условиях наступает на горло, требуя своего во что бы то ни стало».