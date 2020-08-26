26.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зеленский использует Белоруссию для транзита наёмников и инструкторов НАТО


Кабмин Украины включил граждан Белоруссии в список тех, кому разрешен въезд в страну в случае их обращения по этому поводу. Для остальных иностранцев граница закрыта в связи с эпидемией коронавируса до 28 сентября.

Таким образом, правительство Украины выполнило поручение президента Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме белорусов, въезд разрешен транзитным пассажирам, приглашенным, деятелям культуры и спортсменам, студентам, иностранным наемникам ВСУ, дипломатам и инструкторам НАТО. Напомним, Белоруссия официально является «нейтральным посредником» в донбасском конфликте.

Также въезд разрешили лицам, осуществляющим перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.

Скандальный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, который в 2014 году радовался сожжению в одесском Доме профсоюзов, поставил сегодняшнее решение себе в заслугу.

«Отлично, что власть услышала требования межфракционного объединения «За демократическую Беларусь!». Мы с коллегами полностью поддерживаем такое решение. Сейчас это может помочь большому количеству людей, которые пострадали в Беларуси от действий «сумасшедшего диктатора», – написал Гончаренко в своем телеграм-канале.


Напомним, в группу «За демократическую Беларусь» вошли Андрей Парубий, которого обвиняют в расстреле демонстрантов и сотрудников милиции, и Игорь Гузь, который возглавлял белорусских “добровольцев” на Донбассе.

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