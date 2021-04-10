Зеленский наломал дров в Молдове: Подробности похищения украинского судьи

10.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Бывший украинский судья Николай Чаус был похищен в Кишиневе офицерами военной разведки Украины с ведома президента Владимира Зеленского. Свидетельства экс-судьи против бывшего президента Украины Петра Порошенко должны будут отвлечь внимание публики от нового «расследования» связанного с западными спецслужбами проекта Bellingcat.

В нем Зеленского обвинят в госизмене за то, что он передал Белоруссии подробности спецоперации, в результате которой планировалось захватить группу бывших ополченцев Донбасса. В итоге 33 россиянина были арестованы в августе прошлого года в Белоруссии, а потом возвращены на Родину.

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Об этом в своем видеоблоге рассказал скандальный молдавский политик, мэр города Бельцы Ренато Усатый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это расследование может просто уничтожить оставшийся рейтинг президента Зеленского. Такое событие нужно срочно чем-то перебивать. Очень быстро было принято решение. Почему группа товарищей, которая физически участвовала в похищении Чауса, заехала в Молдову 25 марта? Они спешили. Было принято решение быстро его эвакуировать из Молдовы и посадить в помещение, где он расскажет про свои незаконные деяния при Порошенко», – сказал Усатый.

По его информации, три месяца назад спецслужбы Украины стали официально сотрудничать с молдавскими.

«Украинцы направили массу запросов, провели встречи с нашим руководством, была масса телефонных переговоров. Украинцы спрашивают: можно организовать прослушку Чауса? Наши молдаване говорят: конечно. А можно за ним установить наружку? Можно. Короче наши доблестные молдавские чекисты тупо передавали всю информацию. Неужели нельзя было догадаться, что вас разводят? Три месяца сливали Чауса, как стеклотару», – сказал Усатый.

По его информации, к операции по похищению были привлечены молдавские «спортсмены», то есть представители криминальных группировок.

Усатый считает, что теперь Майя Санду обязана отозвать молдавского посла из Киева и вручить украинскому послу в Кишиневе ноту протеста, чтобы не быть заподозренной в соучастии в похищении.

Он утверждает, что на Украине и сами не рады тому, как прошла операция, поскольку после скандала вокруг похищения не могут предъявить общественности показания Чауса.

«Что происходит в данные минуты в Украине. Чаус продолжает находиться под контролем главного управления разведки министерства обороны. Они уже несколько дней упрашивают Национальное антикоррупционное бюро Украины: давайте, вы его заберите. Эти: вы что, с ума сошли, вы украли, вы и держите, нам можно передать только официально», – сказал Усатый.