Зеленский объявил о создании международной «антипутинской коалиции»

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании антипутинской коалиции после общения с западными лидерами.

Об этом он заявил во время своего экстренного обращения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский президент также потребовал от Запада ввести «самые жесткие» санкции в отношении России.

«Обращаюсь ко всем украинцам, в первую очередь, к украинским военным, которые уже приняли на себя первый удар врага и дают достойный ответ. Мы знаем всю силу вооруженных сил Украины – вы мужественные, несломленные, потому что вы украинцы. Обращаюсь к каждому украинцу, который находится на нашей земле, – не поддаемся панике, делаем все, что нужно для поддержки вооруженных сил Украины», – сказал президент.

Он также обратился к украинцам, которые сейчас находятся за границей.

«Мы нуждаемся в вашей поддержке. Вы – мощная, объединенная сила, вы доказали это не раз. Вы нам сейчас очень нужны. Я поговорил с Байденом, Джонсоном, Шарль-Мишелем, Дудой – мы начинаем создание антипутинской коалиции. Уже призвал мировых лидеров ввести все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную поддержку, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной», – заявил Зеленский.