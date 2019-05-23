Зеленский – опаснее Порошенко. Майдан уже в России

23.05.2019, Москва, Валентин Филиппов

Зеленский продолжает дело Порошенко. Майдан может перехлестнуть российскую границу. Протест против храма в Екатеринбурге организован по технологии киевского переворота. Спецслужбы США рассматривают столицу Урала как плацдарм.

О том, что ничего не изменилось в Киеве, а призыв юриста Портнова «всем возвращаться» – не более, чем провокация, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказывал участник обороны Славянска Игорь Друзь, один из немногих ополченцев из Киева, участвовавших в событиях Русской весны в Крыму и на Донбассе.

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Валентин Филиппов: Игорь, здравствуйте! Во время инаугурации Порошенко упал солдат, и потом погибло очень много военных. На инаугурации Зеленского упало удостоверение. Что это означает?

Игорь Друзь: Я бы ещё добавил к этому списку, как на Януковича венок упал, и его чуть не убили, и он бежал и потерял власть. Так что, в принципе, мы можем, конечно, смеяться, но в мире все иногда бывает взаимосвязано.

И то, что такая нерасторопность проявлена, – это, опять же, говорит и об уровне украинских военных, и об уровне всего остального.

Но я должен сказать, действительно, если посмотреть на Зеленского, то я не думаю, что этот комик сможет во второй раз свое удостоверение получить. Да он и сам все время говорит, что 5 лет я просижу, а на второй срок не пойду.

Но инаугурация, конечно, впечатлила другим, а именно тем, что силы, которые за ним стоят, взялись серьезно, что он отправляет в отставку всех и вся, и Верховную Раду, и правительство, и все остальное. То есть, они действительно собираются управлять.

Значит ли это, что будет управлять конкретно Зеленский – нет, я не думаю. Но силы, которые за ним стоят, будут управлять, и общепринято думать, что это Коломойский. Но мне кажется, что управление над Зеленским перехватили более серьезные люди, чем Коломойский.

Конечно, Коломойский под этим крылом будет чувствовать себя лучше, и доказательство тому то, что он приехал на Украину. Но вот в том, что он будет управлять Украиной от имени Зеленского, меня терзают сомнения.

Валентин Филиппов: А, может, не управлять, а карать и делить имущество покаранных? Нет?

Игорь Друзь: Дело в том, что, если мы сравним других президентов, которые были, они все были влиятельными политическими фигурами давно ещё, до президентства. Поэтому они реально могли управлять, иметь какое-то влияние.

Если мы возьмем того же Януковича, он был губернатором Донецкой области, он был олигархом. Если мы возьмем Кучму, то он бы парторгом крупнейшего предприятия, потом руководителем этого предприятия Южмаш, ну и другие – то же самое.

А что касается Зеленского, то он не может управлять по определению, потому что он вылез из ниоткуда, и у него ещё ничего нет.

Валентин Филиппов: Он сыграл всех президентов, а чтобы сыграть президента, нужно вжиться в его шкуру. Он играл и Кучму, и Януковича, и Ющенко. И даже сыграл Голобородько, как собирательный образ, или антиобраз, этого всего.

Игорь Друзь: Он действительно талантливо вжился, но я говорю о другом. О том, что у него нет необходимого уровня политических связей, опыта и так далее. Актеры бывали президентами, но бывали президентами обычно после другого политического опыта.

Тот же Рейган, которого он процитировал в своей речи, Рейган был губернатором Калифорнии, крупнейшего и богатейшего штата США, одного из крупнейших. Ну и так далее, остальные тоже, поэтому думать о том, что будет Зеленский управлять… да он в этом не соображает в достаточной степени.

Валентин Филиппов: Хорошо, не будет Зеленский управлять … или будет Зеленский управлять. Меня сейчас волнует, на самом деле, другое. По той причине, что уже прозвучала фраза: «Ну, все, в Киеве теперь не хунта»…

Игорь Друзь: Да!

Валентин Филиппов: Я вспоминаю, что подобные номера были проделаны и в других колониях, когда к власти вначале пришли убийцы, а потом этих убийц и воров сменили человеком в пиджаке, но который, в общем-то, с теми же лозунгами.

На Украине людей продолжают убивать … сегодня, каждый день умирают люди, люди сидят в тюрьме, и никаких краев этому не видно. И мы в инаугурационной речи услышали, что мы должны отдать им всех пленных, они пленными называют своих убийц.

Игорь Друзь: Абсолютно верно, это всё головы майданного режима, и их перестановка не меняет сути этого режима. Более того, сейчас Украину накачивают двумя видами русофобии, а именно бандеровщиной такой пещерной, галицкого разлива и, второе, национал-либерализмом.

Так вот, второй, он ещё коварнее, ещё хуже, потому что он как бы более мягко говорит, но при этом суть все равно остается одна: борьба против России, борьба против всего русского, искоренение канонического христианства на Украине и все остальное. Насаждение всякого порока от наркотиков до ЛГБТ так называемых.

Все это будет при нем, безусловно, продолжаться. Нет ни малейших сомнений в этом. И то, что он делает, – это более коварно, это будет играть свою роль против нас.

Валентин Филиппов: Мне всегда казалось, что мы, те, кто там жил, люди разных национальностей, разных культур, просто с украинским паспортом.

Но Зеленский заявил «Мы все украинцы, независимо от паспорта» и обратился он, в том числе, к жителям Российской Федерации.

Интересная штука получается. Осознают ли вообще в руководстве России, что эта зараза пытается перехлестнуть через границу, достаточно условную?

Тот же Екатеринбург, ведь это по идеологии тот же майдан.

Игорь Друзь: Я абсолютно согласен. В Екатеринбурге мы видели что? Мы же видели просто кальку с киевских нападений на храмы, причем, даже лозунги, если вы обратили внимание, были буквально те же, скакалки, «кто не скачет – тот за храм».

Или другое. Они сначала ведь завопили «Ганьба!», а только потом, спохватившись, завопили «Позор!». Потому что десятники, я уверен на 100%, проходили практику на киевском майдане, и у них уже рефлекс – вопить именно «Ганьба!». Ну, потом они вспомнили, где они находятся и переменили, но переменили форму, а не содержание.

В общем и целом майдан был запущен именно для того, чтобы перехлестнуть границу, потому что конечная цель – Россия, а все, что они захватывают на Украине, – землю, ресурсы и так далее, – это просто приятные бонусы при этом.

Они, конечно, хотят перехлестнуть через границу. Вот простой пример ещё приведу. Глава Совбеза Турчинов, который сейчас подал в отставку, он же является, мало кто знает, ещё и руководителем протестантской конфедерации церквей.

Валентин Филиппов: По-моему, все знают.

Игорь Друзь: Ну, не знаю. Tе, кто в теме, – да. А многие зрители не обратили внимания. Так вот, он стал руководителем этих протестантов, чем-то вроде протестантского патриарха Украины, но все протестантские деноминации теснейшим образом связаны с протестантскими деноминациями в России.

Даже сайты украинских протестантов плавно переходят в сайты российских протестантов.

И вот бывший руководитель союза баптистов, евангельских христиан баптистов России, некто Сипко выступал и выступает за майдан, открытым текстом, за АТО, за то, чтобы Донбасс и Крым немедленно передать Украине. Это все есть в его открытых речах.

А ещё Россию называют полицейским государством. Да тут позволено говорить абсолютно антихристианские речи, антирусские речи, открыто разжигать ненависть между людьми и, к сожалению, все сходит с рук!

То же самое Екатеринбург. Дело в том, что мы еще до войны, задолго ещё до майдана, сталкивались с такими же нападениями на храмы. Были классические нападения – взять храм и отдать раскольникам, а были нападения именно такого типа.

В Екатеринбурге, ну будь я даже не православным, а будь я атеистом или мусульманином, но патриотом, все-таки, нашей страны России, то я все равно выступал бы, конечно, против этого погрома.

Это вот я начал рассказывать про этот погром, который был в 2008 году в Киеве. Они тоже кричали, что они за сквер, что Церковь, якобы, собирается там построить паркинги и казино, дошли до такого же абсолютно безумного вранья.

Там снесли потом под церковь три дерева, взамен высадили несколько новых. Вот такая была ситуация. То же самое здесь.

Нам предлагают поверить, будто бы тысяча человек стихийно собралась, получила поддержку ряда крупных СМИ и ряда политиков, стихийно начала кричать не что-нибудь, а майданные кричалки, стихийно нашли десятники в красных куртках, точно как на майдане.

Так не бывает. Это, конечно же, не стихия, это воля спецслужб США. К сожалению, спецслужбы США именно город Екатеринбург пронизывают насквозь. Это американский проект, который подрывает и Россию. И Церковь, и нравственность, это идет в одном пакете, они бьют по всем этим символам, этот удар по символам наносится во всех, в принципе странах мира ими, но особенно в России, потому что Россия им как бы конкурент и они её хотят снести.

Даже наш глава СовБеза Патрушев несколько лет назад заявил о том, что цель США – расчленение России, и это правда. Вот в контексте этого заявления я и расцениваю этот бунт, который произошел.

И его давить, давить, конечно, в зародыше. Я то же самое говорил о майдане в Киеве. Я заходил в Верховную Раду, встречался с депутатами Партии регионов, я им говорил «Или вы разгоните майдан, или майдан разгонит вас» они смеялись и говорили, что я «ничего не понимаю, что все под контролем и надо договариваться». Ну вот они договорились.

Валентин Филиппов: Ну, вы знаете, очень многие договорились, очень многие в блоке Петра Порошенко, сейчас будут в блоке Владимира Зеленского или ещё кого-то.

Игорь Друзь: В целом партия регионов потерпела крах, и большинство людей, которые не переметнулись, потерпели крах и удары по карьере, многие лишились жизни. Партия как сила проиграла сокрушительно. Всегда бывают предатели, которые могут устроиться и при другом режиме, но большинство не устроилось. Если мы возьмем главу фракции – Ефремова, то, как он устроился – он в тюрьме сидит уже несколько лет.

Валентин Филиппов: И, судя по всему, будем сидеть. Кстати, как вы относитесь к призыву Портнова всем возвращаться? Поедем с вами?

Игорь Друзь: Я думаю, что нас там будут ждать с объятиями, там нам, конечно, предоставят бесплатное жилье, будут бесплатно кормить и даже бесплатных охранников.

Валентин Филиппов: А кто вам сказал, что в СИЗО кормят бесплатно?

Игорь Друзь: Ну, я думаю, что бесплатно.

Валентин Филиппов: Не-не-не, все надо покупать за свой счет. Вы же ещё не осуждены.

Игорь Друзь: Ну, баланду они будут давать…

Валентин Филиппов: Воды из крана можно попить.

Игорь Друзь: Конечно, некоторые богатые и влиятельные люди договорились, за огромные взятки, что их сняли с розыска, что у них не забрали собственность. Но нам с вами, конечно же, такое не светит, мягко говоря. Да у меня и нету желания никакого возвращаться и жить в таком государстве.

Валентин Филиппов: А на танках?

Игорь Друзь: На танках есть огромное желание. Если действительно центр даст приказ, то мы все, конечно, готовы одеть снова военную форму и участвовать в этом деле. А так – жить в таком государстве, где детей будут пичкать пропагандой бандеровщины и извращать русскую нашу историю, искоренять нашу веру, – мы, конечно, против такого дела, Боже упаси.

Валентин Филиппов: Огромное вам спасибо, я надеюсь что люди не будут сильно обольщаться Зеленским, потому что мне сейчас многие ребята –знакомые россияне говорят «Смотри как классно там сейчас на Украине, смотри какие молодцы они, вот видишь, они всех прогнали, Зеленский их всех разогнал, щас порядок наведет…».

Игорь Друзь: Меня ужасает подобная белиберда, просто ужасает. Я сказал и уже говорил ещё даже до выборов, что для нас даже вот этот Порошенко, урод и мерзавец редкий, был бы лучше, потому что он открытый враг, а то – враг тайный, который маскируется…

Валентин Филиппов: Ну почему тайный, он же открытым текстом говорит, что мы его враги, что Путин враг, что Россия враг…

Игорь Друзь: Он умеренный враг…

Валентин Филиппов: Почему умеренный? Достаточно жестко говорит о том, что мы враги, что идет война, что герои борются, герои защищают…

Игорь Друзь: Он делает ставку на русскоязычный национализм и уже делает ставку.

Валентин Филиппов: Но, так подождите, он подчеркивает, что одна мова, никакого второго государственного языка. Об этом он тоже говорит, он ничего не скрывает, он только все это делает с улыбкой.

Игорь Друзь: Я согласен, но делает и противоположные заявления, что есть русскоязычные патриоты Украины. Делается такое социальное программирование, на такого фанатика, который будет фанатично поддерживать украинский режим, украинизацию, своих детей отрывать от родного языка, но при этом он будет русскоязычным как бы оставаться. В быту, на кухне, в фильмах этого не запрещают. Вот такая ситуация.

Валентин Филиппов: Нет, в фильмах это запрещают.

Игорь Друзь: Ну да, уже да.

Валентин Филиппов: Хорошо, огромное спасибо.

Игорь Друзь: Всего доброго, Валентин.