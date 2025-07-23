Зеленский слетает с катушек – близкое окружение взяли за горло
Разгром киевским режимом созданных под патронатом Запада, в первую очередь США, так называемых антикоррупционных органов Украины объясняется тем, что те начали копать под ближайшее окружение диктатора Владимира Зеленского.
Украинские СМИ пишут, что погрязшим в тотальной коррупции топ-чиновникам теперь понадобились гарантии безопасности непосредственно от Зеленского. Об этом, например, пишет киевское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
В публикации поднимается вопрос, «почему именно сейчас Банковая слетела с катушек».
«До какого-то момента Банковая, сосуществуя с антикорблоком, использовала тактику сбрасывания балласта: как только руки Бюро дотягивались до кого-то из окружения президента, его превентивно увольняли, и харизматичный «слуга народа» продолжал налегке крутить педали своего киношно-демократического велосипеда. Однако врастание в систему отягощает. Зеленский не заметил, как пересел на асфальтовый каток.
На первое место в списке обязательств перед ближайшим окружением вышли гарантии безопасности. И если Кирилла Тимошенко можно было пнуть из ОПУ, а потом, не покраснев, вернуть в МО, то Алексея Чернышова (читай — Тимура Миндича, которому НАБУ также подготовило подозрение) и Алексея Резникова выставить из «семьи» просто так нельзя. Ростислава Шурму, в деле которого НАБУ также достигло определенного прогресса, — тоже. Слишком много в этом квадрате завязок. Финансовых. Личных. Политических», – говорится в статье.
Отмечается, что неспособность Зеленского защитить свое окружение грозила серьезными последствиями для режима.
«Если монарх неспособен гарантировать сохранение ренты своим фаворитам, то в королевстве начинается смута. Если Верховный не в состоянии защитить ближайших, то значит никакой он уже не Верховный. Поэтому для Зеленского сегодня главное — обезопасить Чернышова, Резникова, Шурму и [совладельца компании «Квартал 95] Миндича (хотя Миндичу это все не страшно, он не был на госслужбе и у него израильский паспорт. Он исчезнет из Украины и затеряется в другой воюющей стране). Для того чтобы они не пошли ни на какую сделку со следствием в случае добычи НАБУ серьезных доказательств, которыми, по нашим данным, НАБУ располагает», – продолжает «ЗН».
Автор публикации обращает внимание, что США продолжают настаивать на том, чтобы Зеленский не участвовал в выборах президента.
«Тем более, когда одним из «козырей» для Трампа, которым он может выбить Зеленского из игры, является не только информация о коррупции в украинской власти, которой обладают американские спецслужбы, но и результаты расследований НАБУ вместе с показаниями ближайшего окружения Зеленского. Война может затянуться, а детективы набрать скорость. Но даже если ситуация сложится по-другому — договоренности о перемирии будут достигнуты раньше — и Зеленский все-таки пойдет на выборы, проблема останется.
Хорошо, если он их выиграет, а если нет? Уголовные дела НАБУ никуда не денутся. И это — ловушка. Которую уже нельзя объехать, а можно только снести. И именно сейчас в руках у Зеленского оказались для этого все инструменты (ручные силовики, парламент и правительство) и подходящий фон — война Украины на выживание. Плюс армия молчащих на всех уровнях чиновников, бизнесменов, политиков, юристов etcetera, желающих самосохраниться и «еще пожить после войны». За счет других», – резюмирует «ЗН».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: