24.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, майдан, Политика, Украина
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Зеленский встал на сторону белорусских майданщиков и пригрозил Лукашенко свержением


Украина солидарна с позицией Евросоюза в оценке ситуации по Белоруссии.

Об этом в рамках встречи с президентом Словакии в Братиславе заявил глава украинского государства Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент страны, в которой уже более шести лет идет гражданская война, Владимир Зеленский, призвал белорусского лидера Александра Лукашенко начать диалог со своим народом.

«Мы уже призывали власть Белоруссии найти диалог с гражданами Белоруссии. Мы в Украине имели два майдана, мы видели, что такое кровопролитие, мы хоронили украинцев, которых убивали на Майдане – то, что мы сегодня видим, если власть не остановит те действия, особенно правоохранителей, они получат очень серьезный результат и ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И тут Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, единомышленников из всех стран Евросоюза», – заявил Зеленский.

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