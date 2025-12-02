Зеленского лишили всей вертикали власти

Максим Столяров.  
02.12.2025 23:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1957
 
Дзен, Компромат, Конфликт, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


С отставкой Андрея Ермака украинский узурпатор фактически лишился всей вертикали власти – и превратился в номинального правителя.

Об этом на канале «Свободная пресса» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С отставкой Андрея Ермака украинский узурпатор фактически лишился всей вертикали власти – и превратился...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В этом коррупционном скандале важно то, что Зеленского нагнули – и заставили убрать Ермака. И главные в стране теперь НАБУ, а не Зеленский. И это разрушило всю вертикаль его власти.

Так что теперь не важно, кого поставят на место Ермака. Важно, что он потерял парламент, его не будут слушаться силовики. И вертикали власти уже у него нет. Он ещё дает команды, ему говорят, что будут выполнять», – отметил Царев.

«У Зеленского больше нет главы администрации. Он может назначить кого угодно туда. Это он один назначает своим указом, ни с кем не советуется. Он Дениса Шмыгаля назначит, скорее всего, с вероятностью 90%», – подытожил Царев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить