Жириновский: Мир на Кавказе обеспечит русская военная диктатура, прозападная псевдо-демократия – зло

10.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Народам Кавказа, которые сегодня обострили противостояние, – и Армении, и Азербайджану, и даже Грузии, нужен российский царь или его наместник. Только это позволяет обеспечить устойчивый мир в регионе. Кроме того, в столицах этих ныне независимых республик, а ранее российских губерний, должна стоять русская армия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно знать подноготную, чем живы народы Кавказа. Им нужен или царь, или режим, когда они будут все подчиняться нейтральной фигуре. Вот было хорошее понимание – наместник. Наместник русского царя на Кавказе, в Тбилиси. Сейчас у них там парламент. Вот, он сидел на Руставели, в Баку сидел наместник, русский генерал, в Ереване сидел – тишина была, русская армия стояла. Близко ни одного выстрела (не было) – уважение к русскому царю, русской армии, к русским генералам. А вот вам советская демократия – все горит, все полыхает», – заявил Жириновский.