Жириновский разошелся в Госдуме: Белоруссия потеряна, Беломайдан повторится в России!

16.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, явно раздраженный не лучшими результатами своей партии на состоявшихся выборах, на заседании Госдумы выступил с критикой решений Кремля по Белоруссии.

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«Белоруссия будет опять на иждивении – да, она остаётся независимым государством, но в этом смысле, чтобы она существовала, нужно взять её на полное обеспечение. И Запад скажет: дураки русские, снабжаете Белоруссию – через пять-семь лет она окончательно уйдёт.

Новое поколение Белоруссии мы с вами проиграли. Давайте, заплатите по 100 тысяч рублей каждому молодому белорусу, он всё равно скажет: поеду «туда» – безвиз, демократия, дубинок нет, всё разрешено, а здесь всё запрещено.

Я же бывал в Белоруссии. Пустые улицы, никаких дискуссий, никаких партий. Прихожу в университет со студентами встретиться – сидят, молчат. Хоть слово скажите, я веду дискуссию сам с собой, они сидят и молчат.

Поэтому они вышли! Правильно вышли! И наша молодёжь выйдет так же! Потому что ничего нельзя говорить. В чистом виде сталинский режим. Бьют человека, он лежит на земле, он всё бьёт, бьёт – что, специальное задание дали? Парень урод будет, ему всё отбили, и почки, и печёнку – всё отбили», – рассказал лидер ЛДПР.

«Поэтому, конечно – старая ленинско-сталинская внешняя политика. Кормить будем. Дали Януковичу три миллиарда – сбежал. Сейчас Лукашенко тоже до трёх дадим, наверное, и тоже уйдёт.

Он своё дело сделал, он не виноват, он идёт по тому пути, как шёл Советский Союз. И Геннадий Андреевич это поддерживает (Зюганов, председатель КПРФ – ред.), единственная партия поддержала его, и правильно. Он сколько написал себе? 80 (процентов на президентских выборах – ред.), а вы сколько написали вашим губернаторам? Восемьдесят! Он берёт от старшего брата, что на него нападать? Он, Лукашенко, делает всё то, что делают в нашей стране», – подчеркнул Владимир Жириновский.