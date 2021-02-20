Жириновский: России надо выходить из Совета Европы

20.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Требования ЕСПЧ к суверенной стране об освобождении заключенных из тюрем после вынесенного судом уголовного наказания – это невиданное хамство и наглость.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Ведущий попросил гостя студии дать оценку требованию ЕСПЧ о немедленном освобождении либерального блогера Алексея Навального.

«Это хамство, это не только вмешательство во внутренние дела другого государства, но они нам диктуют свои условия! Как это можно? Независимому государству Россия указывать – вы там освободите такого-то заключенного», – прокомментировал Жириновский.

«Да такого никогда в мире не было, никогда! Даже фашистский режим такие требования не предъявлял. Америка такие требования не предъявляла. Это уже совсем оборзели в Европе. Видимо, у них совсем мозги не работают», – возмущался политик.

По его словам, России в Совете Европы, при котором создали такой ЕСПЧ, делать нечего.

«Чтобы где-то в стране после уголовного наказания кого-то посадили в тюрьму, и Европейский суд говорит – освободить, да ещё, немедленно – это верх наглости, хамства, и правового беспредела. Поэтому никогда, ни под каким видом этого выполнять не будем.

А в конечном итоге, лучше всего выйти из Совета Европы, при котором создан этот ЕСПЧ, ибо это общественная организация, а создали правовую структуру, которая командует всеми нами. Коминтерн командовал, но они же нас попросили разогнать Коминтерн – Сталин разогнал, потому что нельзя же из Москвы указывать компартиям других стран, что им делать и так далее», – сказал Жириновский.