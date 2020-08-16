Жириновский: У России есть, на кого сделать ставку в КГБ Белоруссии против Мазепы-Лукашенко

16.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Александр Лукашенко за последние годы зачистил всех пророссийски настроенных людей в руководстве Белоруссии. Однако у Москвы остаются лояльные сотрудники белорусского КГБ.

Об этом в шоу Владимира Соловьева заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В его команде, насколько я знаю, в администрации, зачистили всех пророссийских. Там нет людей, которые бы его подталкивали к России», – сказал Жириновский.

«Сейчас нужна активная деятельность спецслужб. Они знают, что делать. Мы не раз такие операции проводили – для красных знамен, господства коммунистической идеологии», – напомнил политик.

«Наши спецслужбы должны поработать, мы имеем там, на кого сделать ставку. Это должен знать Нарышкин Сергей Евгеньевич (глава Службы внешней разведки, – ред.). Он имеет своих людей. И в КГБ должны иметь. Сотрудники КГБ – они все заканчивали академию КГБ. Фамилии русские», – добавил Жириновский.

Он полагает, что отдавать Минск в орбиту влияния Варшавы ни в коем случае нельзя.

«Будет Речь Посполитая, и руками славян будут душить других славян. Поляки, украинцы и белорусы будут душить русских. Сначала у себя на территории, а потом война может случиться. Американцам это выгодно – объединенные войска Речи Посполитой выдвинутся на Смоленск и так далее», – сказал Жириновский.

Антироссийскую предвыборную линию Лукашенко глава ЛДПР пояснил следующим образом:

«Он думал, что сейчас ему Запад поможет. Он остается, и Запад не будет требовать его ухода в порядке исключения – в благодарность за предательство России. Мазепа! Мазепа перебежал к Карлу XII, а Лукашенко решил перебежать в Брюссель!

Он пошел ва-банк, чтобы понравиться Западу… Ведь пойти в сторону Москвы – и он понимает – войти в состав России, и максимум, что он получит – полномочный представитель президента по западному федеральному округу. Все, он больше не президент! А это наркотик! Ему оторваться тяжело… Он понимает, что за углубленной интеграцией дело будет о вхождении – ликвидации независимого государства», – сказал Жириновский.