Журналист из Донецка спустя 18 лет получил российское гражданство
Уроженцу Донецка, ныне главному редактору журнала «Русский репортер» Виталию Лейбину понадобилось почти два десятка лет, чтобы стать гражданином РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Через 28 лет после приезда в Москву, через 22 года после рождения старшего ребенка (умнейшего сына), через 11 лет как я стал редактором «Русского репортёра», через 3 года как меня указом Порошенко не пускают на Украину – я получил российский паспорт.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Но душой я все еще со всеми чудаками с неустроенными ксивами, нелегалами, изгоями и беспрописочниками», – написал Лейбин на своей странице в «Facebook».
Главред в журнале в красках описал нелёгкий путь получения заветного гражданства – он сопровождался бюрократической волокитой даже в условиях помощи высокопоставленных друзей.
«Большой путь до гражданства я долго не мог пройти. Я начал пользоваться всеми новыми упрощениями законов. Выезжал и въезжал для регистрации. Получал вид на жительство как высококвалифицированный специалист. Получил вид на жительство как «носитель русского языка» – тут мне помогли высокопоставленные товарищи как известному журналисту. Я сдавал документы раз пять из-за мелких ошибок в заполнении, несмотря на содействие и помощь фирмы-юриста. Документы на гражданство подавал всего два раза: юрист знал об очередных мелких изменениях в форме заявления, а пару неточностей поправил тут же с флешки.
Принятие гражданства России для меня — духовное приключение. То, что раньше было личной фобией, стало общим сопереживанием. Увы, донецким землякам я по своему опыту ничего подходящего посоветовать не могу», – написал Виталий Лейбин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.