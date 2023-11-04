Журналист опасается, что СБУ убьёт его в США за критику властей Украины

Владимир Гладков.  
04.11.2023 22:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политические убийства, Преследования журналистов, СБУ, США, Украина


Уехавший в США журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, критиковавший нацистский режим в Киеве, опасается, что украинские спецслужбы, практикующие заказные убийства и теракты по всему миру, могут нацелится и на его жизнь.

Об этом он заявил в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уехавший в США журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, критиковавший нацистский режим в Киеве,...

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Ведущий поинтересовался, не беспокоится ли Коцаба за свою жизнь, учитывая многочисленные покушения бандеровцев на неугодных.

«Я верующий человек. Захотят убить – убьют. Тем более, что украинская власть неоднократно признавалась, что совершала, совершает и будет совершать террористические акты по отношению к мирным людям по всему миру», – ответил Коцаба.

Он подчеркнул, что покушение будет местью за призывы отказаться от боевых действий и искать компромиссы – как с соседями, так и с согражданами.

 «Я думаю, мне Бог поможет. Потому что я пацифист.  Если захотят меня убить – наверное, убьют. Я ведь без охраны. Тем более даже в среде диаспоры украинские спецслужбы, наверное, найдут желающих показательно уничтожить лидера украинских пацифистов Руслана Коцабу.

С другой стороны, мне кажется, что Бог поможет, если уж Бог вытянул меня из тюрьмы», – подытожил журналист.

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