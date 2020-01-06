Журналист: США втягивают Украину в заварушку на Ближнем Востоке

06.01.2020, Москва, Владимир Гладков

В случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке США как минимум будут использовать Украину в виде логистической площадки для переброски или эвакуации грузов и подразделений.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти самые США сегодня, когда сотрясают оружием перед Ираном и говорят, что мы готовы бомбить 52 точки, это не случайно звучит, я понимаю, что они действительно готовы, заранее готовились к эскалации на Ближнем Востоке, и здесь Украина прямо или косвенно тоже будет задействована как некая точка влияния, начиная от логистических возможностей Украины – не аэродром, а площадка подскока для перемещения тех или иных грузов и подразделений.

Некоторые мнящие себя экспертами на Украине говорят, что это невозможно, посмотрите на карту, вы ничего не понимаете в геополитике. Но, простите, когда в Сирии, в Курдистане начались те события, в которых активную роль начали играть турки, куда США эвакуировали выращенных своих боевиков, не в Украину ли как транзитную точку?» – заявил Кот.

«Я понимаю, что если начнётся заварушка на Ближнем Востоке, Украина тоже туда будет втянута. Прямо или косвенно – не суть важно. Скорее всего будет втянута, потому что война – это худший сценарий событий, как и любая война, а на Востоке – тем более. Во-вторых, украинские политики постмайданного периода умудрялись всем своим существованием доказать, что Украина способна вляпаться в самый худший сценарий из всех возможных вариантов.

Поэтому, если будет война на Востоке, Украина сто процентов туда вляпается, а это значит, что мы получим как от одних, так и от других, так и от третьих», – добавил журналист.