«ЗН»: Пятая часть Украины превратится в безжизненную пустыню после удара России

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Новости Украины

Украинская антироссийская пропаганда пугает Европу масштабной ядерной катастрофой и гибелью миллионов людей, в том числе русскоязычных.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует статья «Чем грозит Европе и миру широкомасштабная война в Украине?», опубликованная киевским интернет-изданием «Зеркало недели».

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«Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент, даже во время зимних Олимпийских игр. И по той информации, которая поступает украинскому руководству, вероятнее всего удары могут быть нанесены по объектам военной и критической инфраструктуры, в том числе и системы жизнеобеспечения», – утверждается в статье.

По мнению автора публикации, РФ «никогда не начнет широкомасштабное вторжение в Украину без комплексного провоцирования техногенных катастроф с использованием огневых и неогневых способов воздействия на структурную устойчивость экономики».

Также говорится, что для Украины чрезвычайно важной задачей есть защита 15 ядерных реакторов на территории страны.

«При этом у противника может даже не стоять задача прямого попадания в ядерный реактор или его подрыва в ходе диверсионного акта. Вполне достаточно удаленно нарушить работу энергосетей, что в силу технической специфики работы АЭС при резком отключении потребителей может привести к аварийной ситуации и при худшем сценарии — к масштабной катастрофе, последствия которой будут ощущаться на всех континентах земного шара», – пишет издание.

Кроме того, отмечается, что под новым саркофагом на ЧАЭС находится 200 тонн ядерного топлива, а также сотни тысяч кубометров радиоактивных отходов.

«Потеря контроля или разрушение этого объекта в ходе боевых действий может привести к катастрофе, по масштабам вполне сопоставимой с последствиями самой аварии в апреле 1986 года», – пугает издание.

Указывается, что «взрывной потенциал одной только Запорожской АЭС большинством экспертов оценивается как эквивалент 600 бомб, сброшенных на Хиросиму».

«Аналогичная катастрофа с Запорожской АЭС может возникнуть и при разрушении Днепровского каскада водохранилищ, которое может произойти от разрушения дамбы Киевского моря и последующего «эффекта домино» по всему каскаду. Оценить масштабы катастрофы достаточно сложно, но даже по самым оптимистичным оценкам, в зоне затопления окажется 15–20 миллионов человек», – продолжает нагнетать автор.

При это он язвительно добавляет, что сложно будет установить, сколько из этих миллионов составит русскоязычное население, особенно посмертно.

«Для экономики страны эта катастрофа может стать последней в истории Украины и превратить около 20% территории в безжизненную пустыню», – резюмирует «ЗН».

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