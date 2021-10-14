Зюганов в Госдуме пугал Россию рекордным числом авиакатастроф

Половина авиационных аварий в мире приходится на Россию.

Об этом сегодня в Госдуме заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За год было 16 тяжелых катастроф. У нас – больше половины. Мы предлагаем резко увеличить финансирование этой отрасли. Она на полуголодном пайке.

В своем время 15 авиационных заводов производили 1,5 тысячи летательных аппаратов. Каждый третий пассажир в мире летал на «Илах» и «тушках». Сегодня летаем на старых чужих потрепанных самолетах. Нам требуется удесятерить усилия на этом направлении», – сказал Зюганов.