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14.10.2021 14:46 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Авиастроение, Россия
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Зюганов в Госдуме пугал Россию рекордным числом авиакатастроф

Половина авиационных аварий в мире приходится на Россию. Об этом сегодня в Госдуме заявил...

Половина авиационных аварий в мире приходится на Россию.

Об этом сегодня в Госдуме заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За год было 16 тяжелых катастроф. У нас – больше половины. Мы предлагаем резко увеличить финансирование этой отрасли. Она на полуголодном пайке.

В своем время 15 авиационных заводов производили 1,5 тысячи летательных аппаратов. Каждый третий пассажир в мире летал на «Илах» и «тушках». Сегодня летаем на старых чужих потрепанных самолетах. Нам требуется удесятерить усилия на этом направлении», – сказал Зюганов.

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