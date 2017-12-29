29.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Американские ракеты на Украине обострят отношения России и США — политолог

Поставки американского летального оружия на Украину могут серьезно повлиять на развитие ситуации в этой стране в 2018 году.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Денис Денисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все прекрасно понимают, что первые поступившие на Донбасс ракеты, которые они почему-то называют оборонительными, означают эскалацию конфликта между США и РФ. Потому что, как бы мы не хотели списать все это на гражданскую войну, это все равно часть глобального противостояния», — сказал Денисов.

Он также прогнозирует, что Украина, если трудовая миграция из нее не уменьшится, станет серьезной проблемой для Европы.

«Украина — больная страна с больным обществом. Там возникает патриотизм на основе неонацизма, то есть бандеровщины. Эту идеологию начинают насаждать с младшей школы. Поэтому там антисемитизм. Наши западные партнеры столкнутся с этим через пять лет, когда выросшие на антисемитизме дети поедут к ним убирать горшки. Тогда там уже начнутся проблемы», — сказал Денисов.