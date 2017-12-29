 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Москва, Елена Острякова
  2 052 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Общество, Политика, Россия, США, Украина

Американские ракеты на Украине обострят отношения России и США — политолог


Поставки американского летального оружия на Украину могут серьезно повлиять на развитие ситуации в этой стране в 2018 году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Денис Денисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все прекрасно понимают, что первые поступившие на Донбасс ракеты, которые они почему-то называют оборонительными, означают эскалацию конфликта между США и РФ. Потому что, как бы мы не хотели списать все это на гражданскую войну, это все равно часть глобального противостояния», — сказал Денисов.

Он также прогнозирует, что Украина, если трудовая миграция из нее не уменьшится, станет серьезной проблемой для Европы.

«Украина — больная страна с больным обществом. Там возникает патриотизм на основе неонацизма, то есть бандеровщины. Эту идеологию начинают насаждать с младшей школы. Поэтому там антисемитизм. Наши западные партнеры столкнутся с этим через пять лет, когда выросшие на антисемитизме дети поедут к ним убирать горшки. Тогда там уже начнутся проблемы», — сказал Денисов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть