25.01.2018, Киев, Игорь Петров
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ЕС, Коррупция, Украина

Украина осточертела Европе


Европа не намерена оказывать дальнейшую финансовую помощь Украине и хочет отмены антироссийских санкций. Об этом не пресс-конференции в Киеве заявил политический  аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС от Украины уже устал. И это – глобальная тенденция, она высказывается не только на уровне стран, которые условно ориентируются на Россию, но и на уровне руководства ЕС, Еврокомиссии.

Мы это видели на состоявшемся в конце прошлого года саммите Восточного партнерства. Мы видим, что Украине по-прежнему никто не собирается давать финансовую помощь – европейские политики прекрасно понимают, что эти деньги будут банально украдены, а не пойдут на какие-то конкретные цели.

Мы видим, что Европа в целом (кроме, наверное, Прибалтики), устала от антироссийских санкций и хочет их как можно скорее отменить. В этом плане очень интересно заявление вице-президента США Байдена, который сказал, что именно благодаря жесткому давлению США на Европу эти санкции были продлены.

Курт Волкер также недавно сказал, что Европа, мягко говоря, не испытывает никакого удовольствия от антироссийских санкций и хочет как можно быстрее отменить их», — напомнил аналитик.

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