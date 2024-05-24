«Дай, дай, дай!». Украина надеется пережить зиму за счёт электричества из ЕС

Вадим Москаленко.  
24.05.2024 23:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


Ключевой задачей министерства энергетики Украины является увеличения импорта электроэнергии из стран ЕС. Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У министра поинтересовались, как его ведомство будет готовиться к отопительному сезону в условиях дефицита генерации электроэнергии после российской «декоммунизации» электростанций.

Ключевой задачей министерства энергетики Украины является увеличения импорта электроэнергии из стран ЕС. Об этом...

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«Мы уже ведём переговоры с нашими европейскими партнёрами. Существует возможность покрывать этот дефицит генерации за счёт привлечения импорта.

У нас предыдущим отопительным периодом возможности были увеличены до 1,7 гигаватта. Сегодня у нас ключевая задача – к следующему отопительному периоду увеличить максимально эту цифру», – ответил он.

«Мы ведём сейчас переговоры о том, какая эта цифра этого импорта может быть с точки зрения безопасности, в том числе, энергосистемы Европейского Союза.

Технически сегодня мы можем принимать более 2 гигаватт, даже до 2,4-2,5 гигаватт электроэнергии. Но что важно, что даже в рамках сегодняшних технических возможностей мы должны увеличить, есть возможность увеличить этот объем, и мы над этим работаем», – добавил министр.

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