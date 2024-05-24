Украину ждет коллапс из-за мобилизации дальнобойщиков – бизнесмен

Анатолий Лапин.  
24.05.2024 19:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Из-за повальной мобилизации украинских дальнобойщиков в стране в скором времени начнется дефицит товаров, продуктов и лекарств, а цены скакнут вверх.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил бизнесмен Денис Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за повальной мобилизации украинских дальнобойщиков в стране в скором времени начнется дефицит товаров, продуктов...

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«Там 10 фур отпало, там 50, там 100… и начинается что? У нас недопоставки будут, во-первых, импорта. А импорт – это НДС, который платится в страну. Это зарплаты, заправочные станции, сервисы. Эти все предприятия – маленькие и большие по фурам, обслуживают сотни тысяч мелких ФОПов, которые крутят, настраивают, меняют резину и так далее, заправочные станции.

Это целый сектор экономики, который потянет за собой подорожание продуктов питания, подорожание любого сырья, который перевозится фурами, включая лекарства. Мы увидим скачок цен на все. Недаром говорят, что топливо будет дорожать. Оно не просто так будет дорожать, а есть причина. Мы уже сталкивались с дефицитом, когда бегали все с канистрами или стояли, занимали очередь, чтобы залить 20 литров бензина. Эти времена могут наступить в ближайшем будущем», – предупредил Долинский.

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