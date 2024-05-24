Убийца Владлена Татарского подтвердил во Львове переход российской оппозиции к террору

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Радикальный журналист-националист и экстремист Роман Попков был участником так называемого «форума российской оппозиции», организованного ГУР МО Украины во Львове. Именно Попков завербовал террористку Дарью Трепову, которая устроила в 2023 году в петербургском кафе взрыв, убивший военкора Владлена Татарского.

Он принимал активное участие в работе «форума», призывая создавать «боевые песни», а также критиковал оппозиционные СМИ, которые не поддерживают российских наемников в составе ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом интервью СМИ-иноагенту «Сота» Попков согласился дать только при условии, что задавать вопросы про Трепову ему не будут.

«Легитимность силового сопротивления – это вещь, которую даже на Западе бюрократия признает. Но российские оппозиционные СМИ на это смотрят со смесью непонимания и брезгливости. Это якобы какие-то отморозки либо провокаторы, либо агенты ГУР и СБУ. Просто признайте легитимность этих форм борьбы и их оправданность в этой ситуации. В конце концов, люди рискуют собой за то, чтобы вы сумели рано или поздно вернуться в свои любимые кабаки на своем любимом бульварном кольце. Иначе вы умрете в эмиграции», – сказал Попков.

Корреспондента RT Константина Придыбайло возмутило, что Попков до сих пор жив.

«Попков, который завербовал Трепову, всё ещё живой и раздаёт интервью, но без вопросов про Трепову. Почему ублюдок вообще дышит?», – написал он в своем тг-канале.

На форуме присутствовал еще один пособник убийства – Алексей Барановский. Он дал ложные показания по делу об убийстве в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, пытаясь создать алиби убийце Евгении Хасис.

Публицист Сергей Мардан считает, что весь «форум» был достоин того, чтобы в место его проведения была запущена баллистическая ракета.

«ВКС России тоже, к большому сожалению, не были осведомлены о происходящем», – написал Мардан.

Хедлайнер «форума», экстремист и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев признался в интервью львовскому телеканалу, что местом для проведения мероприятия был выбран этот город, потому что российская ракета «Кинжал» летит до него на три минуты дольше, чем до Киева.

На этой неделе террористка Трепова, осужденная на 27 лет, подала кассационную жалобу на свой приговор. В понедельник Апелляционный военный суд оставил ее приговор без изменения.