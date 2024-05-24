Украинцев будут обдирать новыми тарифами, чтобы компенсировать убытки Ахметова и других энерго-олигархов

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Нынешние тарифы на электроэнергию не покрывают всех нужд киевского режима, и вопрос об их повышении будет решён до конца мая.

Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проводим окончательные расчёты, решение будет принято в ближайшую неделю, до конца мая. Сегодняшний уровень тарифов, к сожалению, не покрывает всех нужд», – сказал Галущенко.

«Особенно с учётом тех потерь, которые понесла энергосистема, а вы знаете, что ключевые участники – это две компании, это компания «Энергоатом», которая потеряла ключевую генерирующую мощность 44 процента своей атомной генерации – Запорожскую атомную станцию, и компания «Укргидроэнерго», которая сегодня, к сожалению, находится под постоянными ударами врага и имеет очень существенные потери в генерации. Это критическая генерация для нашей страны», – добавил министр.