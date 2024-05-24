Вадим Самойлов высказался о родном брате-заукраинце

То, что лидеры группы «Агата Кристи» оказались по разные стороны баррикад, – стало неминуемым следствием прозападной русофобской моды в богемной тусовке РФ.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил поддержавший Русскую весну в 2014 году и активно помогавший Донбассу экс-вокалист коллектива Вадим Самойлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой брат [Глеб Самойлов], к сожалению, на другой стороне баррикад вместе со многими другими деятелями культуры, которые тоже великовозрастные – и должны бы разбираться. Я не могу сказать конкретно причину, почему это у него, но в целом, анализируя ситуацию, по какой-то причине человек популярный, вокруг которого целая инфраструктура помощников, фанатов, аплодисментов, в какой-то момент начинает терять бдительность. Происходит излом в оценке социума и жизни как таковой. Может, от незнания, потому что у тебя вся жизнь – это сцена и всё, а жизнь намного глубже. А люди работают, что-то делают, то есть жизнь – намного больше, чем просто сцена. Ну, и плюс огромное испытание для деятелей культуры – это гордыня… Для меня сейчас человек, который занимает проукраинскую позицию – либо глуп, либо откровенный русофоб и враг», – сказал Самойлов.

«Мой брат связался с компанией тех, кто там… «кровавый путинский режим», Кремль такой, Кремль сякой, и вот его дорога туда и двигает, поэтому он точно так же, как все остальные, по глупости начал поддерживать Украину, это было неминуемым следствием. Потому что они против всего нашего. Во всём нашем они видят что-то порочное, а во всём не нашем они видят что-то светлое. Собственно, он один из тех людей, которые всё это делают», – добавил музыкант.