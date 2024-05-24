Какой саммит мира? Переговоры возможны только после выборов в США – Луценко

Переговоры с Россией возможны не ранее конца осени нынешнего года. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Березы, запланированный на июнь «саммит мира», который пытается организовать Украина, ни к чему не приведет и лишь демотивирует украинских солдат.

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«Можете мне вообще объяснить, на холеру мы в июне собираем 150 государств в Женеве, чтобы поддержали мирную инициативу Украины. Если это нужно для международной поддержки, так Организация Объединенных Наций уже три раза голосовала двумя третями голосов за территориальную целостность и суверенитет Украины. Зачем их собирать, в чем смысл? Что это за «формула мира», в которой нет ни слова про членство в НАТО, а без этого это не мир, а передышка до следующей войны. Как вообще чувствует себя солдат в окопе, которому сейчас садиться в лодку и плыть на остров в дельте Днепра, удерживая плацдарм на левом берегу, если он знает, что в июне мирные переговоры. Мне кажется, нужно об этом всем забыть и сказать честно и ответственно, – в первую очередь это должен сделать верховный главнокомандующий, он должен честно и ответственно сказать войскам: до осенних дождей наша задача – зубами держаться за фортификационные линии, строительство которых я буду контролировать лично, и бить как можно больше врага. Только в ноябре, когда начнется смена климата и произойдут изменения в США, мы сможем приступить к переговорам с россиянами. До этого времени наша задача – сточить его армию, чтобы Путин понял, что все. И от вас, от каждого солдата, офицера, генерала и президента зависит, на какой линии мы будем в ноябре месяце», – заявил Луценко.