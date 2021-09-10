11 сентября Америки. Уроки и выводы

10.09.2021 22:46 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

Утром 11 сентября 2001 года девятнадцать террористов из террористической сетевой организации «Аль-Каида», разделившись на четыре группы, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. В состав каждой группы входил, как минимум, один участник, получивший лётную подготовку.

Вооружённые холодным оружием, захватчики вывели из строя пилотов, захватив контроль над лайнерами, два из которых были направлены на близнецы-небоскрёбы Всемирного торгового центра (ВТЦ), расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), рейс 175 United Airlines – в башню ВТЦ-2 (южную).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В результате воздушного тарана, пришедшегося на верхнюю часть башен, здания загорелись и, спустя некоторое время, обрушились, подняв облака пыли и прихватив с собой по принципу домино несколько прилегающих строений.

Третьим самолётом (рейс 77 American Airlines) террористы пробили огромную брешь в здании Пентагона, расположенного недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) вступили в борьбу с захватчиками, чтобы перехватить управление, отчего лайнер упал в поле около города Шенксвилл в штате Пенсильвания.

В результате атак террористов погибли 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами.

Героями 11 сентября стали пожарные, полицейские и другие работники экстренных служб, бросившиеся на поиски пострадавших и ликвидацию последствий катастрофы. На место погибших и пострадавших ликвидаторов приходили добровольцы из полицейских и пожарных других округов и штатов, бравших отпуска по месту основной службы. Рядовые граждане выстраивались в очереди для сдачи донорской крови.

11 сентября, без преувеличения, произошёл самый масштабный, самый впечатляющий, самый зрелищный теракт в истории человечества.

Не только Америка, но и весь мир были шокированы произошедшим. Но, как утверждают очевидцы, шок американского общества не перерос в панику. Американцы, скорее, были уязвлены, унижены и растеряны, что столь масштабная катастрофа обрушилась на них, защищённых двумя океанами, буферными государствами, непобедимыми (по их представлениям) армией, флотом и спецслужбами. Можно с уверенностью сказать, что 11 сентября 2001 года США на несколько дней ушли в нокдаун.

Теракт против башен-близнецов многие наблюдатели сравнивают с атакой японской авиации на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, однако подобное сравнение выглядит искусственным.

Прежде всего, нападение на Перл-Харбор имело совершенно иные задачи – атаке подвергся крупный, хорошо защищённый военный объект, а целью налёта являлось уничтожение Тихоокеанского флота США.

Что касается 11 сентября, то, если не считать разрушенного крыла здания Пентагона самолётом, превращённым террористами в управляемую бомбу, никакого ущерба американская военная машина, экономическая и политическая система не понесла, однако воздушная атака двух пассажирских лайнеров на башни ВТЦ, взрывы, пожар, выпрыгивающие из окон люди и эффектное обрушение зданий свидетельствуют, что организаторы теракта сделали ставку на визуальную составляющую.

Что там творилось в Перл-Харборе во время налёта японской авиации, видел лишь узкий круг свидетелей. То, что произошло в Нью-Йорке 11 сентября, увидел весь мир. Этого-то и добивались террористы.

Все 20 лет, прошедшие после атаки на башни ВТЦ, вокруг теракта не утихают споры и конспирологические теории – о его причинах и организаторах. Причём, не даёт им улечься американское правительство, отказывающееся снять завесу тайны, окутавшую событие.

Как ни крути, но, потеряв почти 3 тысячи человек и потерпев многомиллиардный ущерб, Соединённые Штаты обернули теракт 11 сентября себе на пользу. И прежде всего, американское правительство сняло все (или почти все) внутренние и внешние ограничения для своих силовиков, позволив им самим определять степень угрозы государству и методы их пресечения.

Очень скоро был найден главный виновник и организатор теракта – подданный Саудовской Аравии, миллиардер Усама Бин-Ладен. При этом, Белому дому сквозь зубы пришлось признаться, что Бин-Ладен и возглавляемая им террористическая сеть «Аль-Каида» являются креатурами американских спецслужб, вскормленных для войны против Советской Армии в Афганистане и дестабилизации союзных республик Средней Азии.

Вскоре последовало американское вторжение в Афганистан, целью которого были объявлены поимка или уничтожение засевшего в горах Бин-Ладена и его ближайшего окружения.

Для того, чтобы американским солдатам было не так тоскливо скакать по пыльным горам и ущельям, воевать в Афганистане были привлечены союзники США по блоку НАТО и мелкие постсоветские «шестёрки», видевшие большие перспективы от участия в «большом общем деле».

К слову, Советский Союз в локальных войнах и конфликтах обходился своими силами, не прибегая к помощи друзей и союзников. Может, зря?

Попутно, американцы решали прочие задачи обеспечения безопасности «Светлого града на холме»: организовали Министерство внутренней безопасности, лишили любой юридической поддержки лиц, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности, заставили банковские офшоры делиться информацией о клиентских счетах и вкладах, организовали секретные тюрьмы на базе в Гуантанамо, в Таиланде, Польше, Румынии, а теперь и на Украине, где задержанные по подозрению в терроризме люди могут находиться годами без предъявления обвинения и без ограничения срока предварительного заключения.

Если не считать «бостонского марафона» и нескольких других ЧП, за последние 20 лет в США не произошло ни одного крупного теракта.

Как и в Ираке, в Афганистане США «минимизировали» потери военнослужащих и вольнонаёмных сотрудников привлечением ЧВК, потери которых проходят по другому ведомству и не слишком волнуют общественное мнение.

Только по официальным данным, в войнах и спецоперациях, последовавших за 11 сентября, погибло около 15 тысяч только американских военнослужащих и официальных подрядчиков Пентагона, а экономические потери составили более $6 триллионов.

Если добавить сюда союзников и ЧВК, то человеческие потери США от 20-летней войны в Афганистане превысили советские при гораздо меньшей интенсивности боевых действий, а экономические затраты – просто не сопоставимы.

Несмотря на тот факт, что организаторы и исполнители теракта 11 сентября были саудитами, виновным был назначен иракский диктатор Саддам Хусейн, и в 2003 году началась новая война США и их союзников в Ираке. На этот раз американцы подготовились как следует, подкупив иракских генералов, так что сопротивление интервентам было представлено, главным образом, партизанщиной.

Американцам удалось довольно быстро оккупировать Ирак и назначить марионеточное правительство, а Саддама, малодушно сдавшегося в плен, предать позорной для мусульманина смерти через повешение. Кроме того, американцы взяли под свой контроль золотой запас и нефтегазовые ресурсы страны. А чтобы союзники не почувствовали себя чужими на этом празднике жизни, их нефтегазовым компаниям тоже позволили пососать иракской нефти.

Основная версия американского вторжения в Ирак – намерение режима Хуссейна использовать евро в расчётах за внешнюю торговлю углеводородами, что лишило бы американцев огромных барышей, если бы оплата осуществлялась в долларах.

Ирак при этом погрузился в хаос, и оставшиеся без армии, руля и ветрил иракские военнослужащие и сотрудники спецслужб были пригреты «Аль-Каидой» и близкой ей по духу новой террористической сетью, запрещенной в РФ ИГИЛ.

Агрессию против Ливии и свержение режима полковника Каддафи также следует рассматривать как продолжение событий 11 сентября. Под благовидным предлогом нормализации отношений, Каддафи заставили признать делом рук его спецслужб взрыв самолёта над Локерби 1986 года, выплатить огромную компенсацию семьям погибших пассажиров, после чего ливийский режим был объявлен террористическим и удушен в объятьях с использованием внутренней оппозиции и ВВС амбициозного Саркози, с удовольствием бравшего деньги на президентскую кампанию у Каддафи.

Результатом стал раскол и хаотизация Ливии, а также пополнение рядов террористического интернационала с распространением исламистской заразы и войны на Сирию.

В настоящий момент Ирак остаётся оккупированной территорией, внутри которой время от времени происходят теракты против американских военных, официально выведенных оттуда в 2011 году и вновь официально введённых в 2014-м.

В разорванной Ливии продолжается вооружённая война за власть, отягчённая присутствием турецких интервентов, которой не видно конца и края.

В Сирии, благодаря военной помощи России законному правительству Башара Асада, предотвращён крах и захват светского государства армиями террористов, но напряжённость в стране поддерживается из очагов и опорных пунктов, где окопались американские и турецкие военные, через «прокси», в которых воюют всё те же террористы.

В последние годы происходят попытки хаотизации Ирана, но, пока что, безуспешно.

Следует отметить, что последствия 11 сентября помешали Обаме и его последователям в Белом доме сделать резкий экономико-политический разворот в сторону Юго-Восточной Азии, где в настоящее время происходит взрывной рост научных, финансовых и товарно-производственных сил.

Можно сказать, что Америка, во многом благодаря собственной близорукой и безответственной политике, завязла на Ближнем Востоке всерьёз и надолго.

Более того, несмотря на осознание экономического и репутационного ущерба, ставшего следствием вторжения американского носорога в ближневосточную посудную лавку, американцы продолжают тянуть на себе весь этот севший по оси в болото воз.

Поспешный уход США из Афганистана, «главного внеблокового союзника Америки», более похожий на бегство, на условиях созданных ими же запрещенных в РФ талибов, с брошенными горами оружия, сильно подкосил имидж «Вашингтонского обкома» и заставил всерьёз задуматься – как союзников, так и «подтанцовку», что Дядя Сэм «уже не торт».

На деньги, вбуханные Вашингтоном в афганскую авантюру ($300 млн в день в течение 20 лет, по официальным данным) можно было превратить Афганистан в рай земной, несколько раз слетать на Марс к вящему удовольствию всего прогрессивного человечества, ликвидировать бедность и дать чистую воду в самых затхлых уголках планеты.

Намеченная на 11 сентября инаугурация руководства Талибана и вовсе выглядит финальным пинком под зад, который администрация Байдена героически стерпит.

В принципе, решение правящих кругов США уйти из Афганистана после долгих лет войны, выглядит логичным. Бин-Ладен и его окружение уничтожены, демократия по западному образцу в упор не хочет произрастать на скудной афганской почве, попытка создать афганскую армию по натовским стандартам потерпело крах почище, чем вооружённый до зубов марионеточный режим в Сайгоне 1975 года.

Расхлёбывать заваренную американцами кашу придётся, как всегда, окружающим Афганистан государствам – бывшим советским республикам, Китаю, Индии, Пакистану и России, имеющей геополитические интересы в регионе.

Международный терроризм не побеждён. Несмотря на разобщённость, он жив и чувствует себя неплохо, впитывая в себя новых «борцов за веру» и захватывая горы дармового современного вооружения.

Вот только вывод отсюда напрашивается однозначный: чтобы навсегда выжечь с лица планеты эту язву, потребуется сперва выправить кривизну рук и мозгов «мирового гегемона и рассадника демократии». Иначе заветный мир во всём мире никогда не наступит.