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Единственное, что сдерживает Дональда Трампа от возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана – это вероятные потери в живой силе, которые теперь могут вырасти в разы.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил замдиректора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я полагаю, что основным фактором, который США будет сдерживать, это, конечно, не ограничение по вооружениям. Основным фактором является гибель американских военнослужащих. Посмотрите, по тем данным, которые есть по США, сейчас потери американцев за счёт там убитых, раненых составили порядка 857 человек. Это американские данные, хочу подчеркнуть. Ввиду того, что в Иране на уровне высшего руководства принято решение за каждого убитого иранского военнослужащего убивать американского военнослужащего, такое решение есть. То скорее всего, особенно при попытках проведения силовых акций на иранской части Ормузского пролива, количество жертв может в разы превысить те жертвы, которые имеются сейчас», – сказал Евсеев.