Киевский политтехнолог: «Прекратить разговоры о мире – они мешают нам провести тотальную мобилизацию»
Украинская война не может завершиться за столом переговоров.
Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас скажу крамольную вещь, но вполне справедливую. Если меня слушают люди, знакомые с историей Израиля. Возвращение к нам тактического ядерного оружия – может быть, сценарий бы пошёл по-другому», – сказал Гайдай.
Он считает, что разговоры о мире создают иллюзии, «которые не позволяют совершать то, что и нужно совершать во время большой войны на выживание».
«Тотальная мобилизация, например. Причём тотальная мобилизация, ещё раз говорю, не отлов бедных и несчастных граждан по улицам, а создание профессиональной армии, создание очень крепкой, работающей экономики, создание нужного вооружения, которое не зависит от того, даст это вооружение нам Трамп или западные партнёры», – рассуждал укро-эксперт.
Он утверждает, что крайне редко война заканчиваются за столом переговоров.
«Она заканчивается, потому что что-то происходит в боевых действиях двух воюющих сторон. То ли кто-то войну проигрывает, то ли кто-то выигрывает, то ли обе стороны приходят к ситуации невозможности эту войну продолжать хоть с каким-нибудь позитивным для себя результатом. И вот тогда оформляется эта ситуация уже с помощью дипломатии.
А теперь главный вопрос. Решат ли что-то переговоры, если для одной из сторон и для второй стороны не очевидно, что далее войну продолжать не имеет никакого смысла? Нет.
Для Москвы продолжать войну смысл имеет полный. Они видят слабость нашего госуправления, что можно безнаказанно лупить по нашим тылам, а у нас нечем защищаться. И они будут это делать независимо от того, что кто-то где-то имитирует тебе показ и демонстрирует готовность к миротворческому процессу, который на данный момент пока ничего не решает», – заявил Гайдай.
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