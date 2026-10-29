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Украинская война не может завершиться за столом переговоров.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас скажу крамольную вещь, но вполне справедливую. Если меня слушают люди, знакомые с историей Израиля. Возвращение к нам тактического ядерного оружия – может быть, сценарий бы пошёл по-другому», – сказал Гайдай.

Он считает, что разговоры о мире создают иллюзии, «которые не позволяют совершать то, что и нужно совершать во время большой войны на выживание».

«Тотальная мобилизация, например. Причём тотальная мобилизация, ещё раз говорю, не отлов бедных и несчастных граждан по улицам, а создание профессиональной армии, создание очень крепкой, работающей экономики, создание нужного вооружения, которое не зависит от того, даст это вооружение нам Трамп или западные партнёры», – рассуждал укро-эксперт.

Он утверждает, что крайне редко война заканчиваются за столом переговоров.