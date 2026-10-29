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Если Вашингтон передаст Киеву все производящиеся в Штатах за год 600 ракет-перехватчиков, все равно Украине хватит их лишь на пару-тройку месяцев. При этом американский ВПК вынужден учитывать собственные потребности и обязательства перед союзниками, а украинские интересы в этой очереди далеко не первые.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещённой в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам укро-эксперта, возможности западных союзников ограничены темпами производства противоракет, тогда как Россия, как утверждает Снегирев, нарастила выпуск баллистических ракет до 150 единиц в месяц. При этом на перехват каждой такой цели, по его оценке, требуется якобы две противоракеты.

«Надо учитывать возможности ВПК Соединённых Штатов. Напомню, США имеют возможность производить 620 ракет-перехватчиков в год. И это с учётом потребностей американской армии, ситуации в Персидском заливе, а также обязательств перед стратегическими партнёрами за пределами блока НАТО. В первую очередь, это Израиль, а также ряд других стран. И только потом учитываются украинские интересы. А главное, когда делаются такие заявления, стоит принимать во внимание и тот факт, что Россия масштабировала производство баллистических ракет до уровня 150 в месяц», – сказал он.

«Для перехвата одной баллистической ракеты необходимо две противоракеты. То есть в месяц нам требуется до 300 противоракет. Если же учитывать общее количество ракет-перехватчиков, производимых Соединёнными Штатами, то даже если они передадут нам все 600 ракет, этого хватит, максимум, на два-три месяца активного противодействия российским средствам поражения», — заявил Снегирев.

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