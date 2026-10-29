Даже всех-всех американских противоракет хватит всего на 2-3 месяца – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
29.10.2026 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 246
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если Вашингтон передаст Киеву все производящиеся в Штатах за год 600 ракет-перехватчиков, все равно Украине хватит их лишь на пару-тройку месяцев. При этом американский ВПК вынужден учитывать собственные потребности и обязательства перед союзниками, а украинские интересы в этой очереди далеко не первые. 

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещённой в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Вашингтон передаст Киеву все производящиеся в Штатах за год 600 ракет-перехватчиков, все равно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По словам укро-эксперта, возможности западных союзников ограничены темпами производства противоракет, тогда как Россия, как утверждает Снегирев, нарастила выпуск баллистических ракет до 150 единиц в месяц. При этом на перехват каждой такой цели, по его оценке, требуется якобы две противоракеты.

«Надо учитывать возможности ВПК Соединённых Штатов. Напомню, США имеют возможность производить 620 ракет-перехватчиков в год. И это с учётом потребностей американской армии, ситуации в Персидском заливе, а также обязательств перед стратегическими партнёрами за пределами блока НАТО.

В первую очередь, это Израиль, а также ряд других стран. И только потом учитываются украинские интересы. А главное, когда делаются такие заявления, стоит принимать во внимание и тот факт, что Россия масштабировала производство баллистических ракет до уровня 150 в месяц», – сказал он.

«Для перехвата одной баллистической ракеты необходимо две противоракеты. То есть в месяц нам требуется до 300 противоракет. Если же учитывать общее количество ракет-перехватчиков, производимых Соединёнными Штатами, то даже если они передадут нам все 600 ракет, этого хватит, максимум, на два-три месяца активного противодействия российским средствам поражения», — заявил Снегирев.

Читайте также: «Дело – швах, картина печальная» – киевский эксперт о бессилии украинской ПВО.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Даже всех-всех американских противоракет хватит всего на 2-3 месяца – укро-эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора