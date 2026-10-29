Лидера боснийских сербов могут лишить гражданства Сербии

Оливер Галич.  
29.10.2026 21:19
  (Мск) , Баня-Лука
Просмотров: 2
 
Балканы, Дзен, Дискриминация, Общество, Политика, Произвол, Республика Сербская, Россия, Сербия, Скандал


После победы на выборах прозападного «Студенческого списка» в сербском сегменте социальных сетей распространяются требования запретить лидеру сербов Боснии и Герцеговины (БиГ) Милораду Додику въезд в Сербию – и лишить его сербского гражданства.

Причиной является открытая поддержка со стороны Додика политической силы экс-президента Сербии Александра Вучича, а также запрет предвыборных мероприятий «Студенческого списка» на территории Республики Сербской (энтитет БиГ), передает корреспондент «Политнавигатора».

После победы на выборах прозападного «Студенческого списка» в сербском сегменте социальных сетей распространяются требования...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Резкая реакция сторонников «Студенческого списка» последовала за политическими действиями Милорада Додика, лидера правящей в Республике Сербской (РС) партии Союз независимых социал-демократов и бывшего президента РС, отстранённого от должности судом БиГ.

На протяжении кампании Додик открыто поддерживал Александра Вучича, инспирировал запреты предвыборных акций сербской оппозиции в РС, а в ночь после голосования появился в предвыборном штабе его политической силы.

Но после поражения списка Вучича на выборах Додик поздравил «Студенческий список» с победой, и продолжил пропагандировать идею о том, что сербы – единый народ по обе стороны Дрины (река, разделяющая Сербию и БиГ).

После этого в социальных сетях граждане и политические комментаторы, поддерживающие «Студенческий список», выдвинули жёсткие требования к новым сербским властям. Среди распространяемых сообщений –  навсегда запретить Додику въезд в Сербию – и лишить его сербского гражданства.

В комментариях также содержатся призывы к проверке имущества Додика в Сербии. В этом контексте упоминаются проекты, которые «студенты» связывают с его именем, в том числе, гараж в Клиническом центре и вилла в элитном белградском районе Дединье. Поздравления со стороны лидера сербов БиГ в адрес «Студенческого списка» комментаторы считают попыткой сохранить политическое влияние, а также защитить собственные политические и экономические интересы в Сербии.

Хотя касающиеся Милорада Додика требования запрета на въезд в Сербию, лишения сербского гражданства и собственности в настоящее время являются лишь реакцией сторонников «Студенческого списка» в социальных сетях, а не подтверждением того, что компетентные органы Сербии инициировали подобные процедуры, однако само по себе это тревожный сигнал.

Как сообщал «Политнавигатор», исполняющая обязанности президента Сербии Анна Брнабич заявила, что силы, победившие на парламентских выборах 25 октября, начинают «охоту с целью ареста» экс-президента Сербии Александра Вучича.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Лидера боснийских сербов могут лишить гражданства Сербии

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора