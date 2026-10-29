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После победы на выборах прозападного «Студенческого списка» в сербском сегменте социальных сетей распространяются требования запретить лидеру сербов Боснии и Герцеговины (БиГ) Милораду Додику въезд в Сербию – и лишить его сербского гражданства.

Причиной является открытая поддержка со стороны Додика политической силы экс-президента Сербии Александра Вучича, а также запрет предвыборных мероприятий «Студенческого списка» на территории Республики Сербской (энтитет БиГ), передает корреспондент «Политнавигатора».

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Резкая реакция сторонников «Студенческого списка» последовала за политическими действиями Милорада Додика, лидера правящей в Республике Сербской (РС) партии Союз независимых социал-демократов и бывшего президента РС, отстранённого от должности судом БиГ.

На протяжении кампании Додик открыто поддерживал Александра Вучича, инспирировал запреты предвыборных акций сербской оппозиции в РС, а в ночь после голосования появился в предвыборном штабе его политической силы.

Но после поражения списка Вучича на выборах Додик поздравил «Студенческий список» с победой, и продолжил пропагандировать идею о том, что сербы – единый народ по обе стороны Дрины (река, разделяющая Сербию и БиГ).

После этого в социальных сетях граждане и политические комментаторы, поддерживающие «Студенческий список», выдвинули жёсткие требования к новым сербским властям. Среди распространяемых сообщений – навсегда запретить Додику въезд в Сербию – и лишить его сербского гражданства.

В комментариях также содержатся призывы к проверке имущества Додика в Сербии. В этом контексте упоминаются проекты, которые «студенты» связывают с его именем, в том числе, гараж в Клиническом центре и вилла в элитном белградском районе Дединье. Поздравления со стороны лидера сербов БиГ в адрес «Студенческого списка» комментаторы считают попыткой сохранить политическое влияние, а также защитить собственные политические и экономические интересы в Сербии.

Хотя касающиеся Милорада Додика требования запрета на въезд в Сербию, лишения сербского гражданства и собственности в настоящее время являются лишь реакцией сторонников «Студенческого списка» в социальных сетях, а не подтверждением того, что компетентные органы Сербии инициировали подобные процедуры, однако само по себе это тревожный сигнал.

Как сообщал «Политнавигатор», исполняющая обязанности президента Сербии Анна Брнабич заявила, что силы, победившие на парламентских выборах 25 октября, начинают «охоту с целью ареста» экс-президента Сербии Александра Вучича.