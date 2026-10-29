«Больше 70-ти обращений»: Зеленский хочет спасти свой имидж за счёт авторитета Путина – эксперт-либерал
Украинский узурпатор Зеленский очень хочет оказаться за столом переговоров с Владимиром Путиным, чтобы исправить свою репутацию политика-неудачника.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уже посчитано количество обращений Зеленского с просьбой о личной встрече: к Путину напрямую, к Трампу, к европейцам, чтобы организовали. Это больше 70 штук уже.
То есть Зеленский столько раз просил Путина о личной встрече, что просто руки опускаются.
Мне кажется, он просто всем стремится показать, что Путин хочет воевать, что все его разговоры о мире – это ложные посылы. Видите, я вот его прошу, а он не идет навстречу. Это первое.
И второе: Зеленский, конечно, хочет опереться на авторитет Путина в мире, в международной политике. И таким образом встать с ним на одну доску. И сразу уравняться с ним.
Потому что сейчас с ним обращаются как с существом подчиненным. Например, вот только что была история: взяли, и отключили ему «Старлинк». Он – хлоп, и прекратил бомбить НПЗ. С 16 октября ни одного удара по НПЗ. У меня такое ощущение, что его просто наклонили, сказали: делай то, что тебе приказали», – сказал Ширяев.
«Это отсутствие полной легитимности, он в зависимости находится. Его, наверное, это угнетает.
А если бы он самостоятельно разговаривал с Путиным, как равный с равным, сразу бы создалось впечатление, что он как фигура политическая, и вся Украина, – встали бы на один уровень с Россией. И это здорово играло бы на имидж самого Зеленского.
Путин категорически даже его по фамилии называть не хочет. В обратную сторону играет. Таким образом, Зеленский как ущербный человек», – добавил эксперт.
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