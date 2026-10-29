Украинский узурпатор Зеленский очень хочет оказаться за столом переговоров с Владимиром Путиным, чтобы исправить свою репутацию политика-неудачника.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже посчитано количество обращений Зеленского с просьбой о личной встрече: к Путину напрямую, к Трампу, к европейцам, чтобы организовали. Это больше 70 штук уже.

То есть Зеленский столько раз просил Путина о личной встрече, что просто руки опускаются.

Мне кажется, он просто всем стремится показать, что Путин хочет воевать, что все его разговоры о мире – это ложные посылы. Видите, я вот его прошу, а он не идет навстречу. Это первое.

И второе: Зеленский, конечно, хочет опереться на авторитет Путина в мире, в международной политике. И таким образом встать с ним на одну доску. И сразу уравняться с ним.

Потому что сейчас с ним обращаются как с существом подчиненным. Например, вот только что была история: взяли, и отключили ему «Старлинк». Он – хлоп, и прекратил бомбить НПЗ. С 16 октября ни одного удара по НПЗ. У меня такое ощущение, что его просто наклонили, сказали: делай то, что тебе приказали», – сказал Ширяев.