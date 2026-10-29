«Больше 70-ти обращений»: Зеленский хочет спасти свой имидж за счёт авторитета Путина – эксперт-либерал

Максим Столяров.  
29.10.2026 21:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 470
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский узурпатор Зеленский очень хочет оказаться за столом переговоров с Владимиром Путиным, чтобы исправить свою репутацию политика-неудачника.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Зеленский очень хочет оказаться за столом переговоров с Владимиром Путиным, чтобы исправить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Уже посчитано количество обращений Зеленского с просьбой о личной встрече: к Путину напрямую, к Трампу, к европейцам, чтобы организовали. Это больше 70 штук уже.

То есть Зеленский столько раз просил Путина о личной встрече, что просто руки опускаются.

Мне кажется, он просто всем стремится показать, что Путин хочет воевать, что все его разговоры о мире – это ложные посылы. Видите, я вот его прошу, а он не идет навстречу. Это первое.

И второе: Зеленский, конечно, хочет опереться на авторитет Путина в мире, в международной политике. И таким образом встать с ним на одну доску. И сразу уравняться с ним.

Потому что сейчас с ним обращаются как с существом подчиненным. Например, вот только что была история: взяли, и отключили ему «Старлинк». Он – хлоп, и прекратил бомбить НПЗ. С 16 октября ни одного удара по НПЗ. У меня такое ощущение, что его просто наклонили, сказали: делай то, что тебе приказали», – сказал Ширяев.

«Это отсутствие полной легитимности, он в зависимости находится. Его, наверное, это угнетает.

А если бы он самостоятельно разговаривал с Путиным, как равный с равным, сразу бы создалось впечатление, что он как фигура политическая, и вся Украина, – встали бы на один уровень с Россией. И это здорово играло бы на имидж самого Зеленского.

Путин категорически даже его по фамилии называть не хочет. В обратную сторону играет. Таким образом, Зеленский как ущербный человек», – добавил эксперт.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Больше 70-ти обращений»: Зеленский хочет спасти свой имидж за счёт авторитета Путина – эксперт-либерал

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора