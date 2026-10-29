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США представили мирный план по Украине, в котором фактически фиксируется поражение Европы.

Об этом в эфире своего видеоканала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Укро-эксперт считает, что сегодня мирный план Вашингтона, в отличие от прежних, демонстрирует «комплексный, более профессиональный, всеобъемлющий подход», но в нем есть огромная уязвимость.

«Уязвимость с точки зрения Европы и Украины в том, что это будет победа Трампа. Мало сегодня в Европе желающих, чтобы Трамп выглядел победителем. И проблема в том, что в рамках этого плана Москва останется с прикупом, что в рамках этого плана Москва сохранит контроль над оккупированными территориями и выйдет из-под санкций», – сказал Бортник.

Он сокрушается, что под контролем России останется такой стратегически важный регион, как Приазовье, запирающий порты Очакова и Николаева, что позволяет говорить и о победе Владимира Путина.

При этом политолог пытается подсластить горькую пилюлю для Украины – мол, сохранили суверенитет, это «победа с точки зрения начальных позиций перед началом войны».