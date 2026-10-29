«По мирному плану Трампа – проигравшей стороной назначена Европа» – Бортник

Игорь Шкапа.  
29.10.2026 17:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США представили мирный план по Украине, в котором фактически фиксируется поражение Европы.

Об этом в эфире своего видеоканала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США представили мирный план по Украине, в котором фактически фиксируется поражение Европы. Об этом...

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Укро-эксперт считает, что сегодня мирный план Вашингтона, в отличие от прежних, демонстрирует «комплексный, более профессиональный, всеобъемлющий подход», но в нем есть огромная уязвимость.

«Уязвимость с точки зрения Европы и Украины в том, что это будет победа Трампа. Мало сегодня в Европе желающих, чтобы Трамп выглядел победителем. И проблема в том, что в рамках этого плана Москва останется с прикупом, что в рамках этого плана Москва сохранит контроль над оккупированными территориями и выйдет из-под санкций», – сказал Бортник.

Он сокрушается, что под контролем России останется такой стратегически важный регион, как Приазовье, запирающий порты Очакова и Николаева, что позволяет говорить и о победе Владимира Путина.

При этом политолог пытается подсластить горькую пилюлю для Украины – мол, сохранили суверенитет, это «победа с точки зрения начальных позиций перед началом войны».

«Но для Европы сомнительно. Может быть, что-то останется от замороженных активов, но Путин продемонстрировал готовность, способность и эффективность достижения своих целей силой. В Европе силы нет.

Вся европейская сила – это украинская и турецкая армия, по большому счёту, по-настоящему. В этом огромные проблемы. Есть пирог, лежит, но вот как его разделить, чтобы всем были не просто одинаковые части, а чтобы всем было одинаково вкусно», – заявил Бортник.

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