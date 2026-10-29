«По мирному плану Трампа – проигравшей стороной назначена Европа» – Бортник
США представили мирный план по Украине, в котором фактически фиксируется поражение Европы.
Об этом в эфире своего видеоканала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Укро-эксперт считает, что сегодня мирный план Вашингтона, в отличие от прежних, демонстрирует «комплексный, более профессиональный, всеобъемлющий подход», но в нем есть огромная уязвимость.
«Уязвимость с точки зрения Европы и Украины в том, что это будет победа Трампа. Мало сегодня в Европе желающих, чтобы Трамп выглядел победителем. И проблема в том, что в рамках этого плана Москва останется с прикупом, что в рамках этого плана Москва сохранит контроль над оккупированными территориями и выйдет из-под санкций», – сказал Бортник.
Он сокрушается, что под контролем России останется такой стратегически важный регион, как Приазовье, запирающий порты Очакова и Николаева, что позволяет говорить и о победе Владимира Путина.
При этом политолог пытается подсластить горькую пилюлю для Украины – мол, сохранили суверенитет, это «победа с точки зрения начальных позиций перед началом войны».
«Но для Европы сомнительно. Может быть, что-то останется от замороженных активов, но Путин продемонстрировал готовность, способность и эффективность достижения своих целей силой. В Европе силы нет.
Вся европейская сила – это украинская и турецкая армия, по большому счёту, по-настоящему. В этом огромные проблемы. Есть пирог, лежит, но вот как его разделить, чтобы всем были не просто одинаковые части, а чтобы всем было одинаково вкусно», – заявил Бортник.
English version :: Читать на английском «По мирному плану Трампа – проигравшей стороной назначена Европа» – Бортник