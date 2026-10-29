На Украине призывают дать уголовный иммунитет Зеленскому – «чтобы согласился на мир»

Игорь Шкапа.  
29.10.2026 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 150
 
Война, Выборы, Дзен, Дипломатия, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинская власть должна получить иммунитет от уголовного преследования, чтобы сделать ее более сговорчивой на переговорах о мире.

Об этом в эфире своего видеоканала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть должна получить иммунитет от уголовного преследования, чтобы сделать ее более сговорчивой на...

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«Моё предложение состоит в том, что те элиты, которые приведут Украину к миру, должны получить гарантии личной безопасности от ключевых игроков – от США, Европы, России и Китая одновременно.

Что эти гарантии по своей сути означают? Что они какое-то время будут иметь иммунитет от любых антикоррупционных и других преследований, не на всю жизнь, и что они получат безусловную поддержку со стороны ключевых игроков на следующих выборах», – говорит Бортник.

По его словам, эти лидеры должны будут публично выступить в поддержку Зеленского.

«И скажут: «Вот, условно говоря, Владимир Александрович Зеленский. Это тот лидер, которого мы поддерживаем. И попробуйте хоть кто-то рыпнуться, вывести протесты, он потеряет нашу европейскую, американскую поддержку, его ожидают санкции и всё остальное». То есть нужны гарантии сохранения власти хотя бы на один политический цикл», – заявил Бортник.

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