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Украинская власть должна получить иммунитет от уголовного преследования, чтобы сделать ее более сговорчивой на переговорах о мире.

Об этом в эфире своего видеоканала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моё предложение состоит в том, что те элиты, которые приведут Украину к миру, должны получить гарантии личной безопасности от ключевых игроков – от США, Европы, России и Китая одновременно. Что эти гарантии по своей сути означают? Что они какое-то время будут иметь иммунитет от любых антикоррупционных и других преследований, не на всю жизнь, и что они получат безусловную поддержку со стороны ключевых игроков на следующих выборах», – говорит Бортник.

По его словам, эти лидеры должны будут публично выступить в поддержку Зеленского.