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Европейским политикам все тяжелее объяснять своим гражданам, почему их налоги должны идти на поддержку коррупционного киевского режима.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Укро-эксперт жалуется, что многие европейски политики считают: с Россией можно договориться.

«Потому что им тяжело тратить деньги на Украину, на оборону. Тем более есть проблема, которая создаёт само украинское правительство, коррупция. Отдавать деньги тем, кто явно их ворует… Ведь деньги не их, это деньги их налогоплательщиков и избирателей. А скандалы в Украине коррупционные слишком громкие», – сказал укро-политтехнолог.

По его словам, европейцы уверены, что Зеленский грузовиками вывозит наличные деньги из страны.