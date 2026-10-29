Киевский политтехнолог о восприятии Зеленского в ЕС: «Образ коррупционера затмил образ героя»
Европейским политикам все тяжелее объяснять своим гражданам, почему их налоги должны идти на поддержку коррупционного киевского режима.
Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Укро-эксперт жалуется, что многие европейски политики считают: с Россией можно договориться.
«Потому что им тяжело тратить деньги на Украину, на оборону. Тем более есть проблема, которая создаёт само украинское правительство, коррупция. Отдавать деньги тем, кто явно их ворует… Ведь деньги не их, это деньги их налогоплательщиков и избирателей. А скандалы в Украине коррупционные слишком громкие», – сказал укро-политтехнолог.
По его словам, европейцы уверены, что Зеленский грузовиками вывозит наличные деньги из страны.
«Но то, что образ коррупционера Зеленского в Европе сейчас затмил образ того героического президента, который остался сопротивляться, это факт. Поэтому Европе очень трудно тратить на это деньги», – сокрушается Гайдай.
English version :: Читать на английском Киевский политтехнолог о восприятии Зеленского в ЕС: «Образ коррупционера затмил образ героя»