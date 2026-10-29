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Иран показал себя надёжным транспортным партнёром, несмотря на последствия агрессии и бомбёжек США, что наглядно демонстрирует перспективу, в том числе, и военной координации в российско-иранских отношениях.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бомбардировкам подвергались различного рода мосты, железнодорожные узлы в северной части Ирана, в том числе как раз на путях восточной ветки МТК Север-Юг. Но, тем не менее, к долгосрочным каким-то проблемам эти удары не привели, потому что иранцы максимально быстро и оперативно чинили повреждённые магистрали. И демонстрировали тем самым достаточно серьёзный настрой и заинтересованность в том, чтобы альтернативные, транспортные коридоры через территорию Ирана работали, насколько это возможно, стабильно, безопасно. Я думаю, что здесь очень важна эта сторона российско-иранского взаимодействия, которое находится на восходящем таком тренде», – рассуждал эксперт.

«Я хотел бы обратить внимание, что когда подписывался большой Договор между Россией и Ираном в 2025 году, многие обратили внимание на отсутствие прямого военного союза в соответствующих статьях этого договора. Ну, понятно, что, наверное, это такая недостижимая пока что планка. Но, тем не менее, те российско-иранские контакты, явно участившиеся в последнее время, мне кажется, свидетельствуют о необходимости более высокого уровня, в том числе, и военной координации. В том числе, для защиты тех транспортных магистралей, которые важны для наших стран обоюдно», – заключил Арешев.

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