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Украина не имеет здравых альтернатив для прекращения войны, кроме как согласиться на компромисс с Россией.

Об этом в эфире своего видеоканала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный мой вопрос к оппонентам всегда следующий. А что вы предлагаете? Вы предлагаете дальше ещё 5 лет, чтобы умирала страна? Медленно. По миллиону в год, как показывает демография. Когда мы родим миллион детей? Сейчас у нас рождается 200 тысяч, 100 тысяч детей в год. Когда мы восстановим даже тот миллион, который потерян за предыдущий год и будет потерян за 2026 год? Сколь лет?», – говорит Бортник.

По его словам, они примет альтерантивную идею, если она будет реальной.

«Но другой идеи, кроме этого поганого мира – сейчас идеи нет», – убежден политолог.

Он предупреждает, что Украина может оказаться у разбитого корыта, выдвигая свои требования.