Бортник: «Надо соглашаться на поганый мир, иначе граница пройдет по Бугу»
Украина не имеет здравых альтернатив для прекращения войны, кроме как согласиться на компромисс с Россией.
Об этом в эфире своего видеоканала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Главный мой вопрос к оппонентам всегда следующий. А что вы предлагаете? Вы предлагаете дальше ещё 5 лет, чтобы умирала страна? Медленно. По миллиону в год, как показывает демография. Когда мы родим миллион детей?
Сейчас у нас рождается 200 тысяч, 100 тысяч детей в год. Когда мы восстановим даже тот миллион, который потерян за предыдущий год и будет потерян за 2026 год? Сколь лет?», – говорит Бортник.
По его словам, они примет альтерантивную идею, если она будет реальной.
«Но другой идеи, кроме этого поганого мира – сейчас идеи нет», – убежден политолог.
Он предупреждает, что Украина может оказаться у разбитого корыта, выдвигая свои требования.
«Нам главное не доторговаться до того времени, что нечем сдачу давать, потерять во время этих торгов поддержку США, дождаться раскола и ослабления Европы из-за прихода к власти правых – и остаться с разбитым корытом наедине с врагом, который скажет: «Слушайте, Донбасс мы уже проехали, вы же не согласились, а теперь давайте Запорожье, Харьков, Днепр, Одессу, всё, что нам нравится, всё до линии Керзона, как было раньше во времена Российской империи. Вот туда где-то, к Бугу», – опасается Бортник.
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