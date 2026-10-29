Бортник: «Надо соглашаться на поганый мир, иначе граница пройдет по Бугу»

Игорь Шкапа.  
29.10.2026 18:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 332
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не имеет здравых альтернатив для прекращения войны, кроме как согласиться на компромисс с Россией.

Об этом в эфире своего видеоканала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не имеет здравых альтернатив для прекращения войны, кроме как согласиться на компромисс с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Главный мой вопрос к оппонентам всегда следующий. А что вы предлагаете? Вы предлагаете дальше ещё 5 лет, чтобы умирала страна? Медленно. По миллиону в год, как показывает демография. Когда мы родим миллион детей?

Сейчас у нас рождается 200 тысяч, 100 тысяч детей в год. Когда мы восстановим даже тот миллион, который потерян за предыдущий год и будет потерян за 2026 год? Сколь лет?», – говорит Бортник.

По его словам, они примет альтерантивную идею, если она будет реальной.

«Но другой идеи, кроме этого поганого мира – сейчас идеи нет», – убежден политолог.

Он предупреждает, что Украина может оказаться у разбитого корыта, выдвигая свои требования.

«Нам главное не доторговаться до того времени, что нечем сдачу давать, потерять во время этих торгов поддержку США, дождаться раскола и ослабления Европы из-за прихода к власти правых – и остаться с разбитым корытом наедине с врагом, который скажет: «Слушайте, Донбасс мы уже проехали, вы же не согласились, а теперь давайте Запорожье, Харьков, Днепр, Одессу, всё, что нам нравится, всё до линии Керзона, как было раньше во времена Российской империи. Вот туда где-то, к Бугу», – опасается Бортник.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском Бортник: «Надо соглашаться на поганый мир, иначе граница пройдет по Бугу»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора