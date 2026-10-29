В обмен на перемирие с Украиной Запад предлагает России частичное снятие санкций и множество выгодных проектов.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается переговоров, которые могут сейчас состояться, есть утечка о том, что России хотят что-то предложить. Я увидел там только одно: там дополнительный пряник появился.

России активно сейчас предлагают плюсы от того, что они подпишут перемирие. Это куча всяких проектов совместно с американцами. И в Арктике, и трубу запустят опять в сторону Европы, и Россия нефть сможет продавать. И ещё много чего. Только подпиши перемирие – и сразу тебе все будет», – сказал Ширяев.