Эксперты РАН: Трамп снова разбомбит Иран – как только накопит оружие

Максим Столяров.  
29.10.2026 18:31
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Иран, Общество, Политика, Россия, США


Несмотря на видимые попытки игры в дипломатию, возобновление горячей фазы войны с Ираном может быть отложено только из-за состояния вооружений США.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил политолог, директор Института США и Канады РАН Андрей Евсеенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на видимые попытки игры в дипломатию, возобновление горячей фазы войны с Ираном может...

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«После осенних промежуточных выборов в США мы вправе ожидать нового витка вовлечения. А единственное, что вот как-то объективно может приостановить или сдержать США и их союзников от той или иной степени интенсивности военных действий — это, конечно, степень наполненности их военных арсеналов. Какова ситуация с бомбами, с ракетами, с носителями.

Как раз серьёзное ограничение мощностей военных арсеналов США — это то, что, условно говоря, может сдержать на какое-то время даже, я бы сказал, отложить новый виток этого конфликта», – сказал политолог.

«Но с политической точки зрения для его нового витка мы видим все сложившиеся условия», – подчеркнул Евсеенко.

Его мысль дополнил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«Война, если смотреть на региональную ситуацию в последнее время, то она не прекращалась. Поскольку даже подписание Исламабадского меморандума не привело к какому-то разрешению комплекса противоречий между Ираном и США, видение Ираном и США идеального регионального миропорядка отличалось и продолжает отличаться диаметрально противоположным образом. Они взаимоисключают друг друга, делают невозможным какой-то консенсус.

И несмотря на оптимистичные заявления о том, что какие-то контакты продолжаются между сторонами, несмотря на дестабилизацию и отсутствие политической воли готовности к уступкам, явно свидетельствует о том, что, самый пессимистичный сценарий возобновления боевых действий крайне вероятен», – заявил Лукьянов.

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