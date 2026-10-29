Эксперты РАН: Трамп снова разбомбит Иран – как только накопит оружие
Несмотря на видимые попытки игры в дипломатию, возобновление горячей фазы войны с Ираном может быть отложено только из-за состояния вооружений США.
Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил политолог, директор Института США и Канады РАН Андрей Евсеенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После осенних промежуточных выборов в США мы вправе ожидать нового витка вовлечения. А единственное, что вот как-то объективно может приостановить или сдержать США и их союзников от той или иной степени интенсивности военных действий — это, конечно, степень наполненности их военных арсеналов. Какова ситуация с бомбами, с ракетами, с носителями.
Как раз серьёзное ограничение мощностей военных арсеналов США — это то, что, условно говоря, может сдержать на какое-то время даже, я бы сказал, отложить новый виток этого конфликта», – сказал политолог.
«Но с политической точки зрения для его нового витка мы видим все сложившиеся условия», – подчеркнул Евсеенко.
Его мысль дополнил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
«Война, если смотреть на региональную ситуацию в последнее время, то она не прекращалась. Поскольку даже подписание Исламабадского меморандума не привело к какому-то разрешению комплекса противоречий между Ираном и США, видение Ираном и США идеального регионального миропорядка отличалось и продолжает отличаться диаметрально противоположным образом. Они взаимоисключают друг друга, делают невозможным какой-то консенсус.
И несмотря на оптимистичные заявления о том, что какие-то контакты продолжаются между сторонами, несмотря на дестабилизацию и отсутствие политической воли готовности к уступкам, явно свидетельствует о том, что, самый пессимистичный сценарий возобновления боевых действий крайне вероятен», – заявил Лукьянов.
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