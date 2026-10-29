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Франция и Великобритания вошли в глубокий экономический кризис, преодолеть который они не в состоянии.

Об этом в беседе со своей женой заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос об упадке Европы, Кулеба заметил, что «это нормальный исторический процесс».

«Но, поверьте, на нашу с вами жизнь Европы как места изобилия еще хватит. А во-вторых, мы с вами в Европе, мы не можем убежать, изменить географию», – трепался Кулеба.

При этом он заметил, что в Швейцарии и скандинавских странах ситуация получше.