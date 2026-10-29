Кулеба: «Европа загибается, но мест изобилия там для нас ещё хватит»
Франция и Великобритания вошли в глубокий экономический кризис, преодолеть который они не в состоянии.
Об этом в беседе со своей женой заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отвечая на вопрос об упадке Европы, Кулеба заметил, что «это нормальный исторический процесс».
«Но, поверьте, на нашу с вами жизнь Европы как места изобилия еще хватит. А во-вторых, мы с вами в Европе, мы не можем убежать, изменить географию», – трепался Кулеба.
При этом он заметил, что в Швейцарии и скандинавских странах ситуация получше.
«Но две страны Европы уже находятся в открытом финансовом кризисе, потому что их экономические модели сломаны. И когда-то именно эти государства как раз и олицетворяли величие Европы и ее глобальное доминирование. Это Франция и Великобритания. Их уже не отремонтируешь. Им придется упасть очень глубоко, чтобы потом заново собирать себя.
В Италии, Бельгии, Испании тоже глубокие финансовые кризисы, связанные с нефункциональностью экономической модели. Ну и в Германии проблемы только начинаются, но будут все больше обостряться.
Просто, Германия сильнейшее экономическое государство Европы, поэтому у него больше жирка, чтобы топить. И Германия, в отличие от Франции и Британии, еще может себя немного отремонтировать, но это будет очень больно», – прогнозирует Кулеба.
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